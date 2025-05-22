Українська тенісистка Стародубцева пробилася у фінал кваліфікації Ролан Гаррос

Юлія Стародубцева (87) вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос. У півфіналі кваліфікаційних змагань перша сіяна українка в матчі, який розтягнувся на два дні, обіграла словенку Тамару Зіданшек (154).
Головні тези:
- Юлія Стародубцева здобула перемогу у півфіналі кваліфікаційних змагань Ролан Гаррос.
- Гра тривала 2 години 27 хвилин і завершилася перемогою українки з рахунком 3:6, 6:2, 6:3.
Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос
Зустріч тривала 2 години 27 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:2, 6:3.
Гру було зупинено напередодні через дощ, коли Стародубцева вела у вирішальному сеті 3:2 на подачі Зіданшек. Після поновлення поєдинку українка дотиснула суперницю з другого матч-пойнту.
За матч Юлія 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.
Roland Garros — Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Півфінал кваліфікації, 22 травня
Юлія Стародубцева (Україна) — Тамара Зіданшек (Словенія) 3:6, 6:2, 6:3
Раніше суперниці не зустрічалися. У поєдинку за вихід в основну сітку Стародубцева зіграє проти чешки Сари Бейлек (193).
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