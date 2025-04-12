Жіноча збірна України з тенісу вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу гарантувала собі вихід у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг. Сталося це під час другого матчу Еліни Світоліної проти Жіль Тайхманн.
Головні тези:
- Українська жіноча збірна з тенісу гарантувала собі вихід у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг, підкресливши високий професіоналізм своїх спортсменок.
- Українські тенісистки не програли жодного сету під час групового етапу, демонструючи сильну гру та відмінну підготовку.
- Перша участь України у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг стала історичним досягненням для національної жіночої збірної з тенісу.
Україна вперше зіграє у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Після другого ігрового дня Україна очолювала таблицю групи Біллі Джин Кінг: обіграла Польщу в трьох матчах, причому не програла жодного сету.
У заключний змагальний день Україна зіграла проти Швейцарії. Для виходу у фінал українкам було достатньо виграти бодай сет у швейцарок — у такому разі вони б випередили їх та польок завдяки кращому співвідношенню сетів.
Перший матч протистояння зі Швейцарією Україна програла: Марта Костюк у двох сетах поступилася Селін Наеф. Проте вже у наступному поєдинку Еліна Світоліна взяла першу партію у грі з Жіль Тайхманн (6:4).
Таким чином, Україна гарантовано буде вище за Польщу та Швейцарію у таблиці групи Кубка Біллі Джин Кінг.
Для України це перший в історії вихід у фінал Кубка Біллі Джин Кінг після ребрендингу турніру. У попередні три роки українки намагалися подолати кваліфікаційний раунд, однак щоразу зазнавали поразок.
Загалом же на найвищому рівні жіноча збірна України з тенісу виступить втретє. У 2010 та 2012 роках вона проходила до Світової групи Кубка Федерації.
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