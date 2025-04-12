Жіноча збірна України з тенісу вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу гарантувала собі вихід у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг. Сталося це під час другого матчу Еліни Світоліної проти Жіль Тайхманн.

Україна вперше зіграє у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Після другого ігрового дня Україна очолювала таблицю групи Біллі Джин Кінг: обіграла Польщу в трьох матчах, причому не програла жодного сету.

У заключний змагальний день Україна зіграла проти Швейцарії. Для виходу у фінал українкам було достатньо виграти бодай сет у швейцарок — у такому разі вони б випередили їх та польок завдяки кращому співвідношенню сетів.

Перший матч протистояння зі Швейцарією Україна програла: Марта Костюк у двох сетах поступилася Селін Наеф. Проте вже у наступному поєдинку Еліна Світоліна взяла першу партію у грі з Жіль Тайхманн (6:4).

Світоліна виграла матч у Тайхманн — 6:4, 6:2. Поширити

Таким чином, Україна гарантовано буде вище за Польщу та Швейцарію у таблиці групи Кубка Біллі Джин Кінг.

Для України це перший в історії вихід у фінал Кубка Біллі Джин Кінг після ребрендингу турніру. У попередні три роки українки намагалися подолати кваліфікаційний раунд, однак щоразу зазнавали поразок.

Загалом же на найвищому рівні жіноча збірна України з тенісу виступить втретє. У 2010 та 2012 роках вона проходила до Світової групи Кубка Федерації.