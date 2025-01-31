Українські тенісистки Кіченок тріумфально пройшли у фінал турніру WTA 500

31 січня у межах турніру WTA 500 в австрійському Лінці відбувся півфінальний поєдинок за участі українських тенісисток.
Головні тези:
- Сестри Людмила та Надія Кіченок пройшли у фінал турніру WTA 500 в Лінці після вражаючої перемоги у півфіналі над суперницями з Казахстану та Росії.
- Українські спортсмени продемонстрували високий рівень гри та відмінну командну гру, що принесло їм успіх в складних поєдинках.
- Тріумф українських тенісисток Кіченок свідчить про зростання їхньої популярності та потенціалу у світовому тенісі.
Сестри Кіченок пробилися у фінал турніру WTA 500
Сестри Людмила та Надія Кіченок, які вперше з квітня 2024 року разом вийшли до півфіналу, зійшлися з другими сіяними турніру Анною Даніліною з Казахстану та Іріною Хромачовою з Росії.
Українські тенісистки провели видатний матч, витративши на суперниць трохи більше години.
Найбільшу конкуренцію представниці Казахстану та Росії змогли скласти у першому сеті, в якому сестри дозволили виграти їм усього чотири гейми.
Upper Austria Ladies Linz — WTA 500
Лінц, Австрія
Призовий фонд — $1,064,510
Хард (зал)
Півфінал, 31 січня
Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) — Анна Даніліна (Казахстан)/Іріна Хромачова (-) 6:4, 6:0
У фіналі українки зіграють з переможницями матчу, в якому Катеріна Сінякова та Шуай Чжан протистоятимуть Тімеї Бабош та Луїзі Стефані.
Як зіграли українські тенісистки Кіченок
У Чарльстоні США пройшов перший півфінал турніру серії WTA 500 у парному розряді. У ньому зіграли українки Людмила та Надія Кіченок.
Другу партію тенісистки завершили на тай-брейку: впродовж неї жодна з пар не змогла зробити брейк на подачі суперниць.
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