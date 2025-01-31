Українські тенісистки Кіченок тріумфально пройшли у фінал турніру WTA 500

31 січня у межах турніру WTA 500 в австрійському Лінці відбувся півфінальний поєдинок за участі українських тенісисток.

Сестри Кіченок пробилися у фінал турніру WTA 500

Сестри Людмила та Надія Кіченок, які вперше з квітня 2024 року разом вийшли до півфіналу, зійшлися з другими сіяними турніру Анною Даніліною з Казахстану та Іріною Хромачовою з Росії.

Українські тенісистки провели видатний матч, витративши на суперниць трохи більше години.

Найбільшу конкуренцію представниці Казахстану та Росії змогли скласти у першому сеті, в якому сестри дозволили виграти їм усього чотири гейми.

А те, що відбулося далі, заслуговує на оплески. Людмила та Надія не залишили жодного шансу опоненткам, пройшовшись катком по них. 28 хвилин вистачило сестрам Кіченок, щоб забрати другий сет та відправити суперниць додому, а себе — до фіналу турніру. Поширити

Upper Austria Ladies Linz — WTA 500

Лінц, Австрія

Призовий фонд — $1,064,510

Хард (зал)

Півфінал, 31 січня

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) — Анна Даніліна (Казахстан)/Іріна Хромачова (-) 6:4, 6:0

У фіналі українки зіграють з переможницями матчу, в якому Катеріна Сінякова та Шуай Чжан протистоятимуть Тімеї Бабош та Луїзі Стефані.

Як зіграли українські тенісистки Кіченок

У Чарльстоні США пройшов перший півфінал турніру серії WTA 500 у парному розряді. У ньому зіграли українки Людмила та Надія Кіченок.

У стартовому сеті тенісистки йшли на рівних. Але за рахунку 2:2 перші сіяні виграли три гейми поспіль і вирвались уперед. Однак українки змогли відіграти різницю в рахунку і вивели сет у тай-брейк. В результаті сет за сестрами Кіченок з рахунком 7:6 (7:4). Поширити

Другу партію тенісистки завершили на тай-брейку: впродовж неї жодна з пар не змогла зробити брейк на подачі суперниць.