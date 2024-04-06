Українські сестри Кіченок вийшли до фіналу тенісного турніру у США — відео
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Спорт
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Українські сестри Кіченок вийшли до фіналу тенісного турніру у США — відео

сестри
Джерело:  Суспільне. Спорт

У Чарльстоні США пройшов перший півфінал турніру серії WTA 500 у парному розряді. У ньому зіграли українки Людмила та Надія Кіченок.

Як зіграли українські тенісистки Кіченок

У стартовому сеті тенісистки йшли на рівних. Але за рахунку 2:2 перші сіяні виграли три гейми поспіль і вирвались уперед. Однак українки змогли відіграти різницю в рахунку і вивели сет у тай-брейк. В результаті сет за сестрами Кіченок з рахунком 7:6 (7:4).

Другу партію тенісистки завершили на тай-брейку: впродовж неї жодна з пар не змогла зробити брейк на подачі суперниць.

Переможниць матчу визначив супертайбрейк. Ними стали українки, які закінчили його з рахунком 13:11.

Матч тривав 2:15 години. За цей час українки зробили лише один ейс і припустились шести подвійних помилок — на п’ять більше, ніж їх суперниці.

Ніколь Меліхар (США) / Елен Перес (Австралія) — Людмила Кіченок (Україна)/ Надія Кіченок (Україна) 6:7(4), 7:6(2), 11:13

Що означає результат

Сестри Кіченок спільно вперше пройшли у фінал турніру рівня WTA 500 на ґрунті.

У фіналі сестри Кіченок зіграють з переможницями протистояння другого півфіналу: американками Ешлін Крюгер та Слоан Стівенс чи японками Ері Хозумі та Макото Ніномієй.

Останній спільний фінал сестер Кіченок у парному розряді датований жовтнем 2022 року, коли українки виграли змагання WTA 250 в естонському Таллінні.

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