Украинские сестры Киченок вышли в финал теннисного турнира в США — видео

В Чарльстоне США прошел первый полуфинал турнира серии WTA 500 в парном разряде. В нем сыграли украинки Людмила и Надежда Киченок.

Как сыграли украинские теннисистки Киченок

В стартовом сете теннисистки шли на равных. Но при счете 2:2 первые сеяные выиграли три гейма подряд и вырвались вперед. Однако украинки смогли отыграть разницу в счете и вывели сет в тай-брейк. В результате сет за сестрами Киченок со счетом 7:6 (7:4).

Вторую партию теннисистки завершили на тай-брейке: в течение нее ни одна из пар не смогла сделать брейк на подаче соперниц.

Победительниц матча определил супертайбрейк. Ими стали украинки, окончившие его со счетом 13:11.

Матч длился 2:15. За это время украинки совершили лишь один эйс и допустили шесть двойных ошибок — на пять больше, чем их соперницы.

Николь Мелихар (США) / Елен Перес (Австралия) — Людмила Киченок (Украина)/ Надежда Киченок (Украина) 6:7(4), 7:6(2), 11:13

Что означает результат

Сестры Киченок вместе впервые прошли в финал турнира уровня WTA 500 на почве.

В финале сестры Киченок сыграют с победительницами противостояния второго полуфинала: американками Эшлин Крюгер и Слоан Стивенс или японками Эри Хозуми и Макото Ниномией.

Последний общий финал сестер Киченок в парном разряде датирован октябрем 2022 года, когда украинки выиграли соревнование WTA 250 в эстонском Таллинне.