Украинские теннисистки Киченок триумфально прошли в финал турнира WTA 500

31 января в рамках турнира WTA 500 в австрийском Линце состоялся полуфинальный поединок с участием украинских теннисисток.

Сестры Киченок пробились в финал турнира WTA 500

Сестры Людмила и Надежда Киченок, впервые с апреля 2024 года вместе вышедшие в полуфинал, сошлись со вторыми сеянными турнира Анной Данилиной из Казахстана и Ириной Хромачевой из России.

Украинские теннисистки провели выдающийся матч, потратив на соперниц чуть больше часа.

Наибольшую конкуренцию представительницы Казахстана и России смогли составить в первом сете, в котором сестры позволили выиграть им всего четыре гейма.

А то, что произошло дальше, заслуживает аплодисментов. Людмила и Надежда не оставили никакого шанса оппоненткам, пройдясь катком по ним. 28 минут хватило сестрам Киченок, чтобы забрать второй сет и отправить соперниц домой, а себя в финал турнира. Поделиться

Upper Austria Ladies Linz — WTA 500

Линц, Австрия

Призовой фонд — $1,064,510

Хард (зал)

Полуфинал, 31 января

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) — Анна Данилина (Казахстан)/Ирина Хромачева (-) 6:4, 6:0

В финале украинки сыграют с победительницами матча, в котором Екатерина Синякова и Шуай Чжан будут противостоять Тимее Бабошу и Луизе Стефани.

Как сыграли украинские теннисистки Киченок

В Чарльстоне США прошел первый полуфинал турнира серии WTA 500 в парном разряде. В нем сыграли украинки Людмила и Надежда Киченок.

В стартовом сете теннисистки шли на равных. Но при счете 2:2 первые сеяные выиграли три гейма подряд и вырвались вперед. Однако украинки смогли отыграть разницу в счете и вывели сет в тай-брейк. В результате сет за сестрами Киченок со счетом 7:6 (7:4). Поделиться

Вторую партию теннисистки завершили на тай-брейке: в течение нее ни одна из пар не смогла сделать брейк на подаче соперниц.