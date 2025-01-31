Украинские теннисистки Киченок триумфально прошли в финал турнира WTA 500

31 января в рамках турнира WTA 500 в австрийском Линце состоялся полуфинальный поединок с участием украинских теннисисток.
Главные тезисы
- Сестры Киченок выиграли полуфинал турнира WTA 500 в Линце после впечатляющей победы над соперницами из Казахстана и России.
- Их выдающаяся игра и отличная командная работа принесли украинским теннисисткам заслуженный успех в сложных поединках.
- Триумфальное выступление сестер Киченок свидетельствует о росте их популярности и потенциала на мировой теннисной арене.
Сестры Киченок пробились в финал турнира WTA 500
Сестры Людмила и Надежда Киченок, впервые с апреля 2024 года вместе вышедшие в полуфинал, сошлись со вторыми сеянными турнира Анной Данилиной из Казахстана и Ириной Хромачевой из России.
Украинские теннисистки провели выдающийся матч, потратив на соперниц чуть больше часа.
Наибольшую конкуренцию представительницы Казахстана и России смогли составить в первом сете, в котором сестры позволили выиграть им всего четыре гейма.
Upper Austria Ladies Linz — WTA 500
Линц, Австрия
Призовой фонд — $1,064,510
Хард (зал)
Полуфинал, 31 января
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) — Анна Данилина (Казахстан)/Ирина Хромачева (-) 6:4, 6:0
В финале украинки сыграют с победительницами матча, в котором Екатерина Синякова и Шуай Чжан будут противостоять Тимее Бабошу и Луизе Стефани.
Как сыграли украинские теннисистки Киченок
В Чарльстоне США прошел первый полуфинал турнира серии WTA 500 в парном разряде. В нем сыграли украинки Людмила и Надежда Киченок.
Вторую партию теннисистки завершили на тай-брейке: в течение нее ни одна из пар не смогла сделать брейк на подаче соперниц.
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