Украинская теннисистка Киченок в паре с латвийкой Остапенко победила на Rothesay International
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Украинская теннисистка Киченок в паре с латвийкой Остапенко победила на Rothesay International

Киченок
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Источник:  online.ua

Украинско-латвийская пара Киченок-Остапенко одержала непростую победу над канадкой Габриэлой Дабровски и австралийкой Эрин Раутлифф.

Главные тезисы

  • Победа украинско-латвийской пары Киченок-Остапенко на Rothesay International.
  • Участие в международных турнирах и подготовка к Уимблдонскому турниру значимы для спортсменок.
  • Детали матча на Rothesay International и его решающий момент в тай-брейке.
  • Как сыграли украинские теннисистки Киченок на турнире в Чарльстоне, США.

Киченок стала победительницей Rothesay International

В первом сете соперницы сосредоточились на своих подачах. Ключевым стал одиннадцатый гейм, в котором Людмила Киченок с Еленой Остапенко снаружи легко позволили оппонентам оформить брейк и сразу закрыть партию.

Rothesay International, финал, парный разряд

Дабровский/Раутлифф — Л. Киченок/Остапенко — 1:2 (7:5, 6:7, 8:10)

По схожему сценарию промелькнул и второй сет. Украинка с латышкой снова отдали собственную подачу в одиннадцатом гейме, но сразу ответили обратным брейком. Пришлось играть тай-брейк. Там дуэт Киченок и Остапенко быстро дожал Дабровски из Раутлиффа.

Решающая короткая партия стала настоящим триллером. Соперницы шли нога в ногу и подошли к развязке при равном счете (8:8). Здесь украинку с латвийской теннисисткой завладели инициативой полностью. Они взяли два розыгрыша подряд и завоевали трофей.

Истборн — главный этап подготовки перед Уимблдонским турниром. Травяной мейджор начнется 1 июля. В прошлом году пара в составе Киченок и Остапенко вылетели в первом раунде, а в позапрошлом году дошли до полуфинала соревнований.

Как сыграли украинские теннисистки Киченок

В Чарльстоне (США) в начале апреля прошел первый полуфинал турнира серии WTA 500 в парном разряде. В нем сыграли украинки Людмила и Надежда Киченок.

В стартовом сете теннисистки шли на равных. Но при счете 2:2 первые сеяные выиграли три гейма подряд и вырвались вперед. Однако украинки смогли отыграть разницу в счете и вывели сет в тай-брейк. В результате сет за сестрами Киченок со счетом 7:6 (7:4).

Вторую партию теннисистки завершили на тай-брейке: в течение нее ни одна из пар не смогла сделать брейк на подаче соперниц.

Победительниц матча определил супертайбрейк. Ими стали украинки, окончившие его со счетом 13:11.

Матч длился 2:15. За это время украинки совершили лишь один эйс и допустили шесть двойных ошибок — на пять больше, чем их соперницы.

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