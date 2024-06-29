Украинская теннисистка Киченок в паре с латвийкой Остапенко победила на Rothesay International

Украинско-латвийская пара Киченок-Остапенко одержала непростую победу над канадкой Габриэлой Дабровски и австралийкой Эрин Раутлифф.
Главные тезисы
- Победа украинско-латвийской пары Киченок-Остапенко на Rothesay International.
- Участие в международных турнирах и подготовка к Уимблдонскому турниру значимы для спортсменок.
- Детали матча на Rothesay International и его решающий момент в тай-брейке.
- Как сыграли украинские теннисистки Киченок на турнире в Чарльстоне, США.
Киченок стала победительницей Rothesay International
В первом сете соперницы сосредоточились на своих подачах. Ключевым стал одиннадцатый гейм, в котором Людмила Киченок с Еленой Остапенко снаружи легко позволили оппонентам оформить брейк и сразу закрыть партию.
Rothesay International, финал, парный разряд
Дабровский/Раутлифф — Л. Киченок/Остапенко — 1:2 (7:5, 6:7, 8:10)
Решающая короткая партия стала настоящим триллером. Соперницы шли нога в ногу и подошли к развязке при равном счете (8:8). Здесь украинку с латвийской теннисисткой завладели инициативой полностью. Они взяли два розыгрыша подряд и завоевали трофей.
Истборн — главный этап подготовки перед Уимблдонским турниром. Травяной мейджор начнется 1 июля. В прошлом году пара в составе Киченок и Остапенко вылетели в первом раунде, а в позапрошлом году дошли до полуфинала соревнований.
Как сыграли украинские теннисистки Киченок
В Чарльстоне (США) в начале апреля прошел первый полуфинал турнира серии WTA 500 в парном разряде. В нем сыграли украинки Людмила и Надежда Киченок.
В стартовом сете теннисистки шли на равных. Но при счете 2:2 первые сеяные выиграли три гейма подряд и вырвались вперед. Однако украинки смогли отыграть разницу в счете и вывели сет в тай-брейк. В результате сет за сестрами Киченок со счетом 7:6 (7:4).
Вторую партию теннисистки завершили на тай-брейке: в течение нее ни одна из пар не смогла сделать брейк на подаче соперниц.
Победительниц матча определил супертайбрейк. Ими стали украинки, окончившие его со счетом 13:11.
Матч длился 2:15. За это время украинки совершили лишь один эйс и допустили шесть двойных ошибок — на пять больше, чем их соперницы.
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