Українська тенісистка Кіченок у парі з латвійкою Остапенко перемогла на Rothesay International

Кіченок стала переможницею Rothesay International

У першому сеті суперниці зосередилися на власних подачах. Ключовим став одинадцятий гейм, у якому Людмила Кіченок із Оленою Остапенко ззовні легко дозволили опоненткам оформити брейк і відразу закрити партію.

Rothesay International, фінал, парний розряд

Дабровскі/Раутліфф – Л. Кіченок/Остапенко – 1:2 (7:5, 6:7, 8:10)

За схожим сценарієм промайнув і другий сет. Українка з латвійкою знову віддали власну подачу в одинадцятому геймі, але відразу відповіли зворотним брейком. Довелося грати тай-брейк. Там дует Кіченок і Остапенко швидко дотиснув Дабровскі з Раутліфф. Поширити

Вирішальна ж коротка партія стала справжнім трилером. Суперниці йшли нога в ногу та підійшли до розв'язки за рівного рахунку (8:8). Тут українка з латвійською тенісисткою заволоділи ініціативою повністю. Вони взяли два розіграші поспіль і завоювали трофей.

Істборн – головний етап підготовки перед Вімблдонським турніром. Трав'яний мейджор розпочнеться 1 липня. Торік пара в складі Кіченок і Остапенко вилетіли в першому раунді, а позаторік дійшли до півфіналу змагань.

Як зіграли українські тенісистки Кіченок

У Чарльстоні (США) на початку квітня пройшов перший півфінал турніру серії WTA 500 у парному розряді. У ньому зіграли українки Людмила та Надія Кіченок.

У стартовому сеті тенісистки йшли на рівних. Але за рахунку 2:2 перші сіяні виграли три гейми поспіль і вирвались уперед. Однак українки змогли відіграти різницю в рахунку і вивели сет у тай-брейк. В результаті сет за сестрами Кіченок з рахунком 7:6 (7:4).

Другу партію тенісистки завершили на тай-брейку: впродовж неї жодна з пар не змогла зробити брейк на подачі суперниць.

Переможниць матчу визначив супертайбрейк. Ними стали українки, які закінчили його з рахунком 13:11.

Матч тривав 2:15 години. За цей час українки зробили лише один ейс і припустились шести подвійних помилок — на п’ять більше, ніж їх суперниці.