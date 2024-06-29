Українська тенісистка Кіченок у парі з латвійкою Остапенко перемогла на Rothesay International

Українсько-латвійська пара Кіченок-Остапенко здобула непросту перемогу над канадкою Габріелою Дабровскі та австралійкою Ерін Раутліфф.
Головні тези:
- Українська тенісистка Кіченок і латвійська спортсменка Остапенко вражають перемогами на міжнародних турнірах.
- Пара Кіченок-Остапенко здобула перемогу на турнірі Rothesay International в напруженій боротьбі проти сильних опоненток.
- Участь у таких змаганнях як Rothesay International та підготовка перед Вімблдонським турніром є важливими кроками в кар'єрі спортсменок.
- Українки Людмила та Надія Кіченок також показали вражаючі результати на турнірах серії WTA 500, демонструючи високий рівень гри в парному розряді.
- Спортивні перемоги українських тенісисток Кіченок та Остапенко свідчать про постійний розвиток та професіоналізм українського тенісу.
Кіченок стала переможницею Rothesay International
У першому сеті суперниці зосередилися на власних подачах. Ключовим став одинадцятий гейм, у якому Людмила Кіченок із Оленою Остапенко ззовні легко дозволили опоненткам оформити брейк і відразу закрити партію.
Rothesay International, фінал, парний розряд
Дабровскі/Раутліфф – Л. Кіченок/Остапенко – 1:2 (7:5, 6:7, 8:10)
Вирішальна ж коротка партія стала справжнім трилером. Суперниці йшли нога в ногу та підійшли до розв'язки за рівного рахунку (8:8). Тут українка з латвійською тенісисткою заволоділи ініціативою повністю. Вони взяли два розіграші поспіль і завоювали трофей.
Істборн – головний етап підготовки перед Вімблдонським турніром. Трав'яний мейджор розпочнеться 1 липня. Торік пара в складі Кіченок і Остапенко вилетіли в першому раунді, а позаторік дійшли до півфіналу змагань.
Як зіграли українські тенісистки Кіченок
У Чарльстоні (США) на початку квітня пройшов перший півфінал турніру серії WTA 500 у парному розряді. У ньому зіграли українки Людмила та Надія Кіченок.
У стартовому сеті тенісистки йшли на рівних. Але за рахунку 2:2 перші сіяні виграли три гейми поспіль і вирвались уперед. Однак українки змогли відіграти різницю в рахунку і вивели сет у тай-брейк. В результаті сет за сестрами Кіченок з рахунком 7:6 (7:4).
Другу партію тенісистки завершили на тай-брейку: впродовж неї жодна з пар не змогла зробити брейк на подачі суперниць.
Переможниць матчу визначив супертайбрейк. Ними стали українки, які закінчили його з рахунком 13:11.
Матч тривав 2:15 години. За цей час українки зробили лише один ейс і припустились шести подвійних помилок — на п’ять більше, ніж їх суперниці.
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