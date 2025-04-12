Женская сборная Украины по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису гарантировала себе выход в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг. Произошло это во время второго матча Элины Светолиной против Жиль Тайхманн.

Украина впервые сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг

После второго игрового дня Украина возглавляла таблицу группы Билли Джин Кинг: обыграла Польшу в трех матчах, причем не проиграла ни одного сета.

В заключительный соревновательный день Украина сыграла против Швейцарии. Для выхода в финал украинкам было достаточно выиграть хоть сет у швейцарок — в таком случае они опередили бы их и полек благодаря лучшему соотношению сетов.

Первый матч противостояния со Швейцарией Украина проиграла: Марта Костюк в двух сетах уступила Селину Наефу. Однако уже в следующем поединке Элина Свитолина взяла первую партию в игре с Жиль Тайхманн (6:4).

Свитолина выиграла матч у Тайхманн — 6:4, 6:2. Поделиться

Таким образом, Украина гарантированно будет выше Польши и Швейцарии в таблице группы Кубка Билли Джин Кинг.

Для Украины это первый в истории выход в финал Кубка Билли Джин Кинг после ребрендинга турнира. В предыдущие три года украинки пытались преодолеть квалификационный раунд, однако каждый раз терпели поражение.

В целом же на самом высоком уровне женская сборная Украины по теннису выступит в третий раз. В 2010 и 2012 годах она проходила во Всемирную группу Кубка Федерации.