Украинская теннисистка Ястремская прошла в финал турнира серии WTA 500
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Украинская теннисистка Ястремская прошла в финал турнира серии WTA 500

Ястремская
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Источник:  Champion

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (72) 1 февраля одолела представительницу Дании Клару Таусон (39) в полуфинале турнира серии WTA 500 в австрийском Линце.

Главные тезисы

  • Дайана Ястремская одолела представительницу Дании Клару Таусон в полуфинале турнира WTA 500 в Линце, проходя в свой 7-й финал турниров уровня WTA за карьеру.
  • Матч против Таусон продолжался 1 час 46 минут и завершился со счётом 6:1, 6:4. Ястремская продемонстрировала высокий уровень игры, совершив 3 брейка и показав мастерство на корте.
  • В финале турнира она встретится с победительницей пары Мухова – Александрова. Прогнозы на исход этого матча более чем оправданы, учитывая ее успехи в карьере и текущую форму.
  • Следите за последними новостями и результатами матчей Дайаны Ястремской, чтобы быть в курсе ее игрового пути на профессиональной теннисной арене.

Ястремская прошла в финал турнира WTA 500 в Линце

Матч продолжался 1 час 46 минут и завершился со счётом 6:1, 6:4.

Ястремская 6 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и совершила 3 брейка. На счету Таусон по 5 эйсов и ошибок на подаче. Данка ни разу не сумела взять подачу украинки, хотя имела для этого 9 попыток.

В первом сете Даяна благодаря фирменной атакующей игре сразу повела 3:0, после чего спокойно довела партию до победы.

Дальше было сложнее. Таусон сама начала удачно контратаковать, к тому же Ястремскую стал беспокоить поперек. После пятого гейма второго сета украинка даже вызвала на корт физиотерапевта. Несмотря на это, уже следующую подачу соперницы Даяна взяла и с огромным трудом удержала свою. Завершить игру оказалось делом техники.

Это была вторая встреча между теннисистками, у обоих победу праздновала украинка.

Upper Austria Ladies Linz — WTA 500

Линц, Австрия

Призовой фонд — $1,064,510

Хард (зал)

Полуфинал, 1 февраля

Дайана Ястремская (Украина) — Клара Таусон (Дания) 6:1, 6:4

Ястремская вышла в свой 7 финал турниров уровня WTA за карьеру, на ее счету 4 титула.

Соперницей Даяны в финале станет победительница пары Каролина Мухова (19, Чехия) — Екатерина Александрова (30, -).

Напомним, в первом круге Ястремская обыграла Лучию Бронцетти 7:6, 7:5, во втором разобралась с Антонией Ружич 7:5, 6:1. Накануне в полуфинале украинка выиграла Марию Саккари 7:5, 6:0.

Как прошел матч Даяны Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг Уимблдона в 2024 году.

Ястремская встречалась с Варварой Грачевой, которая в 2023 году сменила гражданство с русского и теперь представляет Францию.

Как известно, игра длилась 2 часа и 40 минут. В конечном итоге украинка победила соперницу в трех партиях со счетом 3:6, 6:4, 7:6. После матча россиянка ждала украинку под сеткой для рукопожатия, но Ястремская отказалась от этого и предложила удариться ракетками. Украинская спортсменка пожала руку только рефери.

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