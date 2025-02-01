Украинская теннисистка Ястремская прошла в финал турнира серии WTA 500

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (72) 1 февраля одолела представительницу Дании Клару Таусон (39) в полуфинале турнира серии WTA 500 в австрийском Линце.
Главные тезисы
- Дайана Ястремская одолела представительницу Дании Клару Таусон в полуфинале турнира WTA 500 в Линце, проходя в свой 7-й финал турниров уровня WTA за карьеру.
- Матч против Таусон продолжался 1 час 46 минут и завершился со счётом 6:1, 6:4. Ястремская продемонстрировала высокий уровень игры, совершив 3 брейка и показав мастерство на корте.
- В финале турнира она встретится с победительницей пары Мухова – Александрова. Прогнозы на исход этого матча более чем оправданы, учитывая ее успехи в карьере и текущую форму.
- Следите за последними новостями и результатами матчей Дайаны Ястремской, чтобы быть в курсе ее игрового пути на профессиональной теннисной арене.
Ястремская прошла в финал турнира WTA 500 в Линце
Матч продолжался 1 час 46 минут и завершился со счётом 6:1, 6:4.
В первом сете Даяна благодаря фирменной атакующей игре сразу повела 3:0, после чего спокойно довела партию до победы.
Дальше было сложнее. Таусон сама начала удачно контратаковать, к тому же Ястремскую стал беспокоить поперек. После пятого гейма второго сета украинка даже вызвала на корт физиотерапевта. Несмотря на это, уже следующую подачу соперницы Даяна взяла и с огромным трудом удержала свою. Завершить игру оказалось делом техники.
Это была вторая встреча между теннисистками, у обоих победу праздновала украинка.
Upper Austria Ladies Linz — WTA 500
Линц, Австрия
Призовой фонд — $1,064,510
Хард (зал)
Полуфинал, 1 февраля
Дайана Ястремская (Украина) — Клара Таусон (Дания) 6:1, 6:4
Соперницей Даяны в финале станет победительница пары Каролина Мухова (19, Чехия) — Екатерина Александрова (30, -).
Напомним, в первом круге Ястремская обыграла Лучию Бронцетти 7:6, 7:5, во втором разобралась с Антонией Ружич 7:5, 6:1. Накануне в полуфинале украинка выиграла Марию Саккари 7:5, 6:0.
Как прошел матч Даяны Ястремской
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг Уимблдона в 2024 году.
Ястремская встречалась с Варварой Грачевой, которая в 2023 году сменила гражданство с русского и теперь представляет Францию.
Как известно, игра длилась 2 часа и 40 минут. В конечном итоге украинка победила соперницу в трех партиях со счетом 3:6, 6:4, 7:6. После матча россиянка ждала украинку под сеткой для рукопожатия, но Ястремская отказалась от этого и предложила удариться ракетками. Украинская спортсменка пожала руку только рефери.
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