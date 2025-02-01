Українська тенісистка Ястремська пройшла у фінал турніру серії WTA 500

Ястремська пройшла у фінал турніру WTA 500 у Лінці

Матч тривав 1 годину 46 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4.

Ястремська 6 разів подала навиліт, припустилася 7 подвійних помилок та зробила 3 брейки. На рахунку Таусон по 5 ейсів та помилок на подачі. Данка жодного разу не зуміла взяти подачу українки, хоча мала для цього 9 спроб. Поширити

У першому сеті Даяна завдяки фірмовій атакуючій грі одразу повела 3:0, після чого спокійно довела партію до перемоги.

Далі було складніше. Таусон сама почала вдало контратакувати, до того ж Ястремську став турбувати поперек. Після п'ятого гейму другого сету українка навіть викликала на корт фізіотерапевта. Попри це, вже наступну подачу суперниці Даяна взяла й з величезними труднощами втримала свою. Завершити гру виявилося справою техніки.

Це була друга зустріч між тенісистками, в обох перемогу святкувала українка.

Upper Austria Ladies Linz — WTA 500

Лінц, Австрія

Призовий фонд — $1,064,510

Хард (зал)

Півфінал, 1 лютого

Даяна Ястремська (Україна) — Клара Таусон (Данія) 6:1, 6:4

Ястремська вийшла у свій 7 фінал турнірів рівня WTA за кар'єру, на її рахунку 4 титули. Поширити

Суперницею Даяни у фіналі стане переможниця пари Кароліна Мухова (19, Чехія) — Єкатерина Александрова (30, –).

Нагадаємо, у першому колі Ястремська обіграла Лучію Бронцетті 7:6, 7:5, у другому розібралася з Антонією Ружич 7:5, 6:1. Напередодні у півфіналі українка перемогла Марію Саккарі 7:5, 6:0.

Як пройшов матч Даяни Ястремської

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у третє коло Вімблдону 2024 року.

Ястремська зустрічалася з Варварою Грачовою, яка у 2023 році змінила громадянство з російського і тепер представляє Францію.