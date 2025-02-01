Українська тенісистка Ястремська пройшла у фінал турніру серії WTA 500

Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) 1 лютого здолала представницю Данії Клару Таусон (39) у півфіналі турніру серії WTA 500 у австрійському Лінці.
Головні тези:
- Даяна Ястремська здолала Клару Таусон у півфіналі турніру WTA 500 у Лінці.
- Українська тенісистка вийшла у свій 7-ий фінал турнірів рівня WTA за кар'єру.
- Прогнози на фінальний матч Даяни Ястремської проти переможниці пари Мухова - Александрова.
Ястремська пройшла у фінал турніру WTA 500 у Лінці
Матч тривав 1 годину 46 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4.
У першому сеті Даяна завдяки фірмовій атакуючій грі одразу повела 3:0, після чого спокійно довела партію до перемоги.
Далі було складніше. Таусон сама почала вдало контратакувати, до того ж Ястремську став турбувати поперек. Після п'ятого гейму другого сету українка навіть викликала на корт фізіотерапевта. Попри це, вже наступну подачу суперниці Даяна взяла й з величезними труднощами втримала свою. Завершити гру виявилося справою техніки.
Це була друга зустріч між тенісистками, в обох перемогу святкувала українка.
Upper Austria Ladies Linz — WTA 500
Лінц, Австрія
Призовий фонд — $1,064,510
Хард (зал)
Півфінал, 1 лютого
Даяна Ястремська (Україна) — Клара Таусон (Данія) 6:1, 6:4
Суперницею Даяни у фіналі стане переможниця пари Кароліна Мухова (19, Чехія) — Єкатерина Александрова (30, –).
Нагадаємо, у першому колі Ястремська обіграла Лучію Бронцетті 7:6, 7:5, у другому розібралася з Антонією Ружич 7:5, 6:1. Напередодні у півфіналі українка перемогла Марію Саккарі 7:5, 6:0.
Як пройшов матч Даяни Ястремської
Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у третє коло Вімблдону 2024 року.
Ястремська зустрічалася з Варварою Грачовою, яка у 2023 році змінила громадянство з російського і тепер представляє Францію.
Як відомо, гра тривала 2 години та 40 хвилин. В кінцевому результаті українка перемогла суперницю у трьох партіях з рахунком 3:6, 6:4, 7:6. Після матчу росіянка чекала на українку під сіткою для рукостискання, але Ястремська відмовилась від цього і запропонувала вдаритися ракетками. Українська спортсменка потисла руку лише рефері.
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