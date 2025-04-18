Українська тенісистка Світоліна тріумфально вийшла у півфінал турніру WTA
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Українська тенісистка Світоліна тріумфально вийшла у півфінал турніру WTA

Світоліна
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA, що проходить у французькому Руані. У двох сетах перша ракетка України обіграла іспанку Жессіку Бузас Манейро.

Головні тези:

  • Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA в Руані, обігравши Жессіку Бузас Манейро.
  • Українка показала високу ефективність у реалізації брейкпойнтів, використавши 80% шансів.
  • Після перемоги у півфіналі найближчим суперником Світоліної стане румунська тенісистка Елена-Габріела Русе.

Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру WTA

На турнірі у Руані Світоліна є лідеркою посіву і перед зустріччю з Манейро пройшла двох суперниць. Спершу українка здолала швейцарку Жіль Тайхманн, яку також перемогла у матчевій зустрічі Кубка Біллі Джин Кінг, після чого в поєдинку 1/8 фіналу обіграла Ангеліну Калініну.

Проти 22-річної Манейро Світоліна грала вдруге в кар'єрі. Перша зустріч між тенісистками відбулася у серпні 2024 року в Цинциннаті — тоді українка перемогла у двох сетах.

Вже на початку першого сету Світоліній довелося відігравати чотири брейкпойнти від Манейро. І хоча у п'ятому геймі вона все ж дозволила іспанці зробити брейк, вже у наступному його відіграла.

Ключовим моментом першої партії став восьмий гейм. Світоліна зробила ще один брейк, після чого захистила гейм на власній подачі та виграла перший сет — 6:3.

У другій партії Світоліна з першої ж спроби реалізувала брейкпойнт у третьому геймі та здобула перевагу над Манейро. А згодом українка зробила ще один брейк у п'ятому геймі та перемогла з рахунком 6:2.

Матч Світоліна — Манейро тривав 1:21 години. Українка використала 80% брейкпойнтів, тоді як іспанка — всього 13%.

Світоліна вперше за 16 місяців вийшла у півфінал турніру WTA. Востаннє українській тенісистці це вдавалося у січні 2024 року в Окленді — тоді вона дійшла до фіналу, де поступилася американці Коко Гофф.

У півфіналі Світоліна зіграє проти румунки Елени-Габріели Русе. Матч відбудеться у суботу, 19 квітня.

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