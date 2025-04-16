Світоліна вийшла у друге коло турніру серії WTA 250 у Руані
Категорія
Спорт
Дата публікації

Світоліна вийшла у друге коло турніру серії WTA 250 у Руані

Світоліна
Джерело:  Champion

Еліна Світоліна (18) вийшла у друге коло грунтового турніру серії WTA 250 у французькому Руані. На старті змагань вона перемогла швейцарку Жиль Тайхманн (96).

Головні тези:

  • Еліна Світоліна пройшла у друге коло турніру WTA 250 у Руані, перемігши Жиль Тайхманн.
  • Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2 на користь українки.
  • Світоліна без проблем довела зустріч до перемоги, зробивши 5 брейків та уникнувши подвійних помилок на подачі.

Світоліна з перемоги розпочала турнір у Руані

Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2 на користь українки.

На початку першої партії суперниці обмінялися брейками. Наступну подачу Тайхманн Світоліна змогла взяти у найпотрібніший момент, ведучи 5:4, хоча протягом сету мала ще чотири нереалізовані брейк-пойнти.

Другу партію наша тенісистка почала впевнено, вийшла вперед з рахунком 4:0 і без проблем довела зустріч до перемоги.

За матч Світоліна обійшлася без подач навиліт і подвійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 2 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250

Еліна Світоліна (Україна) – Жиль Тайхманн (Швейцарія) 6:4, 6:2

Це була п'ята зустріч суперниць, українка вийшла вперед, 3:2. Чотири дні тому, в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, Еліна також перемогла свою сьогоднішню суперницю з аналогічним рахунком, принісши збірній України дебютний вихід у фінальний раунд турніру.

У наступному колі змагань Світоліна зіграє з українкою Ангеліною Калініною (65).

Нагадаємо, що напередодні Калініна впевнено перемогла японку Нао Хібіно (214) – 6:0, 6:4.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська тенісистка Світоліна заробила майже 1,5 млн дол призових за 2024 рік
Світоліна
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Світоліна перемогла росіянку і пробилась до чвертьфіналу Australian Open-2025
Еліна Світоліна
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Світоліна повернула собі титул першої ракетки України
Світоліна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?