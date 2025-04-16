Світоліна вийшла у друге коло турніру серії WTA 250 у Руані

Еліна Світоліна (18) вийшла у друге коло грунтового турніру серії WTA 250 у французькому Руані. На старті змагань вона перемогла швейцарку Жиль Тайхманн (96).
Головні тези:
- Еліна Світоліна пройшла у друге коло турніру WTA 250 у Руані, перемігши Жиль Тайхманн.
- Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2 на користь українки.
- Світоліна без проблем довела зустріч до перемоги, зробивши 5 брейків та уникнувши подвійних помилок на подачі.
Світоліна з перемоги розпочала турнір у Руані
Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2 на користь українки.
Другу партію наша тенісистка почала впевнено, вийшла вперед з рахунком 4:0 і без проблем довела зустріч до перемоги.
За матч Світоліна обійшлася без подач навиліт і подвійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 2 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.
Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250
Еліна Світоліна (Україна) – Жиль Тайхманн (Швейцарія) 6:4, 6:2
У наступному колі змагань Світоліна зіграє з українкою Ангеліною Калініною (65).
Нагадаємо, що напередодні Калініна впевнено перемогла японку Нао Хібіно (214) – 6:0, 6:4.
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