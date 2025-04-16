Світоліна вийшла у друге коло турніру серії WTA 250 у Руані

Еліна Світоліна (18) вийшла у друге коло грунтового турніру серії WTA 250 у французькому Руані. На старті змагань вона перемогла швейцарку Жиль Тайхманн (96).

Світоліна з перемоги розпочала турнір у Руані

Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2 на користь українки.

На початку першої партії суперниці обмінялися брейками. Наступну подачу Тайхманн Світоліна змогла взяти у найпотрібніший момент, ведучи 5:4, хоча протягом сету мала ще чотири нереалізовані брейк-пойнти. Поширити

Другу партію наша тенісистка почала впевнено, вийшла вперед з рахунком 4:0 і без проблем довела зустріч до перемоги.

За матч Світоліна обійшлася без подач навиліт і подвійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 2 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250

Еліна Світоліна (Україна) – Жиль Тайхманн (Швейцарія) 6:4, 6:2

Це була п'ята зустріч суперниць, українка вийшла вперед, 3:2. Чотири дні тому, в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, Еліна також перемогла свою сьогоднішню суперницю з аналогічним рахунком, принісши збірній України дебютний вихід у фінальний раунд турніру. Поширити

У наступному колі змагань Світоліна зіграє з українкою Ангеліною Калініною (65).