Свитолина вышла во второй круг турнира серии WTA 250 в Руане
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Свитолина вышла во второй круг турнира серии WTA 250 в Руане

Свитолина
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Источник:  Champion

Элина Свитолина (18) вышла во второй круг турнира серии WTA 250 во французском Руане. На старте соревнований она победила швейцарку Жиль Тайхманн (96).

Главные тезисы

  • Элина Свитолина победила Жиль Тайхманн во втором круге турнира серии WTA 250 в Руане со счетом 6:4, 6:2.
  • Без проблем доведя встречу до победы, Свитолина совершила 5 брейков и избежала двойных ошибок на подаче.

Свитолина с победы начала турнир в Руане

Матч продолжался 1 час 28 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу украинки.

В начале первой партии соперницы обменялись брейками. Следующую подачу Тайхманн Свитолина смогла взять в самый нужный момент, ведя 5:4, хотя в течение сета было еще четыре нереализованных брейк-пойнта.

Вторую партию наша теннисистка начала уверенно, вышла вперед со счетом 4:0 и без проблем довела встречу до победы.

За матч Свитолина обошлась без подач навылет и двойных ошибок и совершила 5 брейков. Ее соперница выполнила 1 эйс, 2 раза ошиблась на подаче и сделала 2 брейка.

Open Capfinances Rouen Métropole — WTA 250

Элина Свитолина (Украина) — Жиль Тайхманн (Швейцария) 6:4, 6:2

Это была пятая встреча соперниц, украинка вышла вперед, 3:2. Четыре дня назад в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг, Элина также победила свою сегодняшнюю соперницу с аналогичным счетом, принеся сборной Украины дебютный выход в финальный раунд турнира.

В следующем круге соревнований Свитолина сыграет с украинкой Ангелиной Калининой (65).

Напомним, что накануне Калинина уверенно победила японку Нао Хибино (214) — 6:0, 6:4.

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