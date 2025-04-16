Свитолина вышла во второй круг турнира серии WTA 250 в Руане

Элина Свитолина (18) вышла во второй круг турнира серии WTA 250 во французском Руане. На старте соревнований она победила швейцарку Жиль Тайхманн (96).
Главные тезисы
- Элина Свитолина победила Жиль Тайхманн во втором круге турнира серии WTA 250 в Руане со счетом 6:4, 6:2.
- Без проблем доведя встречу до победы, Свитолина совершила 5 брейков и избежала двойных ошибок на подаче.
Свитолина с победы начала турнир в Руане
Матч продолжался 1 час 28 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу украинки.
Вторую партию наша теннисистка начала уверенно, вышла вперед со счетом 4:0 и без проблем довела встречу до победы.
За матч Свитолина обошлась без подач навылет и двойных ошибок и совершила 5 брейков. Ее соперница выполнила 1 эйс, 2 раза ошиблась на подаче и сделала 2 брейка.
Open Capfinances Rouen Métropole — WTA 250
Элина Свитолина (Украина) — Жиль Тайхманн (Швейцария) 6:4, 6:2
В следующем круге соревнований Свитолина сыграет с украинкой Ангелиной Калининой (65).
Напомним, что накануне Калинина уверенно победила японку Нао Хибино (214) — 6:0, 6:4.
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