Украинская теннисистка Свитолина триумфально вышла в полуфинал турнира WTA
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Украинская теннисистка Свитолина триумфально вышла в полуфинал турнира WTA

Свитолина
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA, проходящего во французском Руане. В двух сетах первая ракетка Украины обыграла испанку Жессику Бузас Манейро.

Главные тезисы

  • Элина Свитолина показала высокую эффективность в реализации брейкпойнтов, использовав 80% шансов против испанки Жессики Бузас Манейро.
  • Ближайшим соперником Свитолиной в полуфинале станет румынская теннисистка Елена Габриэла Русе.
  • Это первый полуфинал для Свитолиной за 16 месяцев, предыдущий раз украинской теннисистке это удавалось в январе 2024 года.

Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA

На турнире в Руане Свитолина является лидером посева и перед встречей с Манейро прошла две соперницы. Сначала украинка одолела швейцарку Жиль Тайхманн, также победившую в матчевой встрече Кубка Билли Джин Кинг, после чего в поединке 1/8 финала обыграла Ангелину Калинину.

Против 22-летней Манейро Свитолина играла второй раз в карьере. Первая встреча между теннисистками состоялась в августе 2024 года в Цинциннате — тогда украинка победила в двух сетах.

Уже в начале первого сета Свитолиной пришлось играть четыре брейкпойнта от Манейро.

Ключевым моментом первой партии стал восьмой гейм. Свитолина сделала еще один брейк, после чего защитила гейм на собственной подаче и выиграла первый сет — 6:3.

Во второй партии Свитолина с первой же попытки реализовала брейкпойнт в третьем гейме и завоевала преимущество над Манейро.

Матч Свитолина — Манейро длился 1:21 часа. Украинка использовала 80% брейкпойнтов, тогда как испанка всего 13%.

Свитолина впервые за 16 месяцев вышла в полуфинал турнира WTA. Последний раз украинской теннисистке это удавалось в январе 2024 года в Окленде — тогда она дошла до финала, где уступила американке Коко Гофф.

В полуфинале Свитолина сыграет против румынки Елены-Габриэлы Русе. Матч состоится в субботу, 19 апреля.

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