Украинская теннисистка Стародубцева пробилась в финал квалификации Ролан Гаррос

Юлия Стародубцева (87) вышла в финал квалификации Ролан Гаррос.
Главные тезисы
- Юлия Стародубцева победила в полуфинале квалификации Ролан Гаррос, выходя в финал после интенсивного противостояния.
- Матч продолжался 2 часа 27 минут и завершился победой украинской теннисистки со счетом 3:6, 6:2, 6:3.
- Стародубцева сразится за выход в основную сетку с чешской теннисисткой Сарой Бейлек, в финале квалификации также выступит Анастасия Соболева.
Стародубцева вышла в финал квалификации Ролан Гаррос
Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:3.
Игра была остановлена накануне из-за дождя, когда Стародубцева вела в решающем сете 3:2 на подаче Зиданшек. После возобновления поединка украинка дожала соперницу со второго матч-пойнта.
За матч Юлия 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 4 брейка. Ее соперница не выполняла эйсов, 2 раза ошиблась на подаче и сделала 2 брейка.
Роланд Гаррос — Гранд-Слам
Париж, Франция, почва
Призовой фонд: €28,176,000
Полуфинал квалификации, 22 мая
Юлия Стародубцева (Украина) — Тамара Зиданшек (Словения) 3:6, 6:2, 6:3
Раньше соперницы не встречались. В поединке за выход в основную сетку Стародубцева сыграет против чешки Сары Бейлек (193).
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