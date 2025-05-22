Украинская теннисистка Стародубцева пробилась в финал квалификации Ролан Гаррос
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Украинская теннисистка Стародубцева пробилась в финал квалификации Ролан Гаррос

Стародубцева
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Источник:  Champion

Юлия Стародубцева (87) вышла в финал квалификации Ролан Гаррос.

Главные тезисы

  • Юлия Стародубцева победила в полуфинале квалификации Ролан Гаррос, выходя в финал после интенсивного противостояния.
  • Матч продолжался 2 часа 27 минут и завершился победой украинской теннисистки со счетом 3:6, 6:2, 6:3.
  • Стародубцева сразится за выход в основную сетку с чешской теннисисткой Сарой Бейлек, в финале квалификации также выступит Анастасия Соболева.

Стародубцева вышла в финал квалификации Ролан Гаррос

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:3.

Игра была остановлена накануне из-за дождя, когда Стародубцева вела в решающем сете 3:2 на подаче Зиданшек. После возобновления поединка украинка дожала соперницу со второго матч-пойнта.

За матч Юлия 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 4 брейка. Ее соперница не выполняла эйсов, 2 раза ошиблась на подаче и сделала 2 брейка.

Роланд Гаррос — Гранд-Слам

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Призовой фонд: €28,176,000

Полуфинал квалификации, 22 мая

Юлия Стародубцева (Украина) — Тамара Зиданшек (Словения) 3:6, 6:2, 6:3

Раньше соперницы не встречались. В поединке за выход в основную сетку Стародубцева сыграет против чешки Сары Бейлек (193).

Напомним, что в финале квалификации также выступит Анастасия Соболева. Дарья Снигирь завершила свое выступление на Ролан Гарроси.

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