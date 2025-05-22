Украинская теннисистка Стародубцева пробилась в финал квалификации Ролан Гаррос

Стародубцева вышла в финал квалификации Ролан Гаррос

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:3.

Игра была остановлена накануне из-за дождя, когда Стародубцева вела в решающем сете 3:2 на подаче Зиданшек. После возобновления поединка украинка дожала соперницу со второго матч-пойнта.

За матч Юлия 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 4 брейка. Ее соперница не выполняла эйсов, 2 раза ошиблась на подаче и сделала 2 брейка.

Роланд Гаррос — Гранд-Слам

Париж, Франция, почва

Призовой фонд: €28,176,000

Полуфинал квалификации, 22 мая

Юлия Стародубцева (Украина) — Тамара Зиданшек (Словения) 3:6, 6:2, 6:3

Раньше соперницы не встречались. В поединке за выход в основную сетку Стародубцева сыграет против чешки Сары Бейлек (193).