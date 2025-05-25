Ролан Гаррос. Свитолина одержала первую победу
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Ролан Гаррос. Свитолина одержала первую победу

Свитолина завоевала для Украины еще одну победу
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Источник:  Чемпион

Всемирно известная украинская теннисистка Элина Свитолина добилась громкого триумфа на Ролан Гаррос. В первом круге она смогла вырвать победу у турчанки Зейнеп Сонмез.

Главные тезисы

  • Элина Свитолина поразила в первом круге Ролан Гаррос победой со счетом 6:1, 6:1.
  • В следующем раунде соревнований Свитолина сыграет с победительницей матча между немкой Лаурой Зигмунд и венгеркой Анной Бондарь.

Свитолина завоевала для Украины еще одну победу

Что важно понимать, матч закончился со счётом 6:1, 6:1.

Украинка уверенно начала встречу, сразу перехватив инициативу.

Кроме того, отмечено, что в течение стартового сета Зейнеп Сонмез ни разу не смогла удержать свой гейм.

Однако на подаче Элины периодически завязывалась борьба. В третьем гейме, имея брейк-пойнт, турчанка долго и безуспешно доказывала арбитрине на вышке, что украинка пробила в аут. А при счете 0:4 Сонмезу удалось сделать единственный во встрече брейк. На итоге партии это не сказалось — 6:1 за Светолиной.

Во время второго сета резких изменений тоже не произошло.

Свитолина не переставала уничтожать туркиню на приеме: единственную свою подачу Сонмез смогла удержать уже в конце игры.

Стоит отметить, что все свои геймы украинка забрала и теперь празднует громкую победу.

За матч Свитолина 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 6 брейков. Ее соперница не выполняла эйсов, 2 раза ошиблась на подаче и сделала 1 брейк из 8 возможностей.

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