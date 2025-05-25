Ролан Гаррос. Свитолина одержала первую победу

Всемирно известная украинская теннисистка Элина Свитолина добилась громкого триумфа на Ролан Гаррос. В первом круге она смогла вырвать победу у турчанки Зейнеп Сонмез.
Главные тезисы
- Элина Свитолина поразила в первом круге Ролан Гаррос победой со счетом 6:1, 6:1.
- В следующем раунде соревнований Свитолина сыграет с победительницей матча между немкой Лаурой Зигмунд и венгеркой Анной Бондарь.
Свитолина завоевала для Украины еще одну победу
Что важно понимать, матч закончился со счётом 6:1, 6:1.
Украинка уверенно начала встречу, сразу перехватив инициативу.
Кроме того, отмечено, что в течение стартового сета Зейнеп Сонмез ни разу не смогла удержать свой гейм.
Во время второго сета резких изменений тоже не произошло.
Свитолина не переставала уничтожать туркиню на приеме: единственную свою подачу Сонмез смогла удержать уже в конце игры.
Стоит отметить, что все свои геймы украинка забрала и теперь празднует громкую победу.
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