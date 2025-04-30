Свитолина сенсационно вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде

Элина Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде после победы над японкой Моюкой Учидзимой. Благодаря этому украинка продлила свою победную серию до 11 матчей подряд.

Свитолина завоевала место в полуфинале турнира в Мадриде

Первая ракетка Украины начала соревнования в Мадриде со второго круга в статусе 17-й сеяной. От старта турнира Элина в двух сетах одолела британку Сонай Картал, представительницу Казахстана Елену Рыбакину и греческую теннисистку Марию Саккари. Следующей соперницей Свитолиной стала единственная несеяная четвертьфиналистка Моюка Учидзима.

На старте первого сета теннисистки обменялись брейками, однако после этого украинка вырвалась вперед, забрав три гейма подряд.

Во втором сете Свитолина отдала Учидзими только один гейм на подаче японки, после чего забрала пять геймов подряд, в том числе дважды реализовала брейки. Таким образом, Элина одержала победу в партии со счетом 6:1.

Матч между Светолиной и Учидзимой длился всего 54 минуты, за которые украинка совершила четыре эйса, использовала пять из шести брейкпойнтов, а также не допустила ни одной двойной ошибки, тогда как Моюка совершила пять. Поделиться

Победа над Саккари стала для Свитолиной 11-й подряд, причем все матчи Элина выиграла на грунтовом покрытии. Серия из 11 побед является Свитолиной второй самой длинной в карьере. Рекордной для украинки остается серия 12 побед, которую она установила в июле-августе 2013 года.

Свитолина во второй раз на турнире в Испании обновила личный рекорд по количеству выигранных сетов подряд — 22. Предыдущим лучшим результатом Элины было 16 сетов (8 побед) в период с июля по август 2013 года.

Свитолина впервые будет играть в полуфинале Мадрида. Лучшим результатом украинки на местном турнире до сих пор был второй раунд.