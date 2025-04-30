Світоліна сенсаційно вийшла у півфінал турніру WTA 1000 у Мадриді

Еліна Світоліна вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді після перемоги над японкою Моюкою Учідзімою. Завдяки цьому українка продовжила свою переможну серію до 11 матчів поспіль.

Світоліна виборола місце у півфіналі турніру у Мадриді

Перша ракетка України розпочала змагання у Мадриді з другого кола у статусі 17-ї сіяної. Від старту турніру Еліна у двох сетах здолала британку Сонай Картал, представницю Казахстану Єлєну Рибакіну та грецьку тенісистку Марію Саккарі. Наступною суперницею Світоліної стала єдина несіяна чвертьфіналістка Моюка Учідзіма.

На старті першого сету тенісистки обмінялись брейками, однак після цього українка вирвалась уперед, забравши три гейми поспіль. Завершилась партія після восьмого гейму, коли Світоліна реалізувала брейк, закривши сет із рахунком 6:2.

В другому сеті Світоліна віддала Учідзімі лише один гейм на подачі японки, після чого забрала п'ять геймів поспіль, зокрема двічі реалізувала брейки. Таким чином Еліна здобула перемогу у партії із рахунком 6:1.

Матч між Світоліною та Учідзімою тривав лише 54 хвилини, за які українка здійснила чотири ейси, використала п'ять із шести брейкпойнтів, а також не припустилась жодної подвійної помилки, тоді як Моюка здійснила п'ять. Поширити

Перемога над Саккарі стала для Світоліної 11-ю поспіль, причому усі матчі Еліна виграла на ґрунтовому покритті. Серія з 11 перемог є для Світоліної другою найдовшою в кар'єрі. Рекордною для українки лишається серія з 12 перемог, яку вона встановила у липні-серпні 2013 року.

Світоліна вдруге на турнірі в Іспанії оновила особистий рекорд за кількістю виграних сетів поспіль — 22. Попереднім найкращим результатом Еліни було 16 сетів (8 перемог) у період з липня по серпень 2013 року.

Світоліна вперше гратиме у півфіналі Мадрида. Найкращим результатом українки на місцевому турнірі досі був другий раунд.