Світоліна здобула ще одну перемогу на турнірі WTA 1000 у Мадриді

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до 1/16 фіналу змагань WTA 1000 у Мадриді, перегравши у своєму стартовому матчі британку Сонай Картал.
Головні тези:
- Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у стартовому матчі турніру WTA 1000 у Мадриді.
- Світоліна вперше вийшла у 1/16 фіналу турніру WTA 1000, перегравши британку Сонай Картал.
- Еліна домінувала в матчі, вигравши перший сет 6:3 та другий сет 6:1.
Світоліна вперше вийшла у 1/16 турніру WTA 1000
Світоліна стартувала на турнірі під 17-м номером посіву й автоматично кваліфікувалася до другого кола. З 23-річною британкою Картал українка проводила свій перший очний матч.
У стартовому сеті між суперницями зберігався паритет за рахунку 2:2. Світоліна до кінця партії виграла три гейми на подачі Картал, зокрема брейком закрила й перший сет — 6:3.
На старті другої партії, що протривала 24 хвилини, Еліна здійснила ривок 5:0. Суперниця один гейм відіграла, проте вже в наступному українка закрила матч на власній подачі — 6:1.
На турнірі у Мадриді Світоліна вперше у кар'єрі зіграє в третьому раунді. Досі українка на місцевих кортах чотири рази вибувала після поразок у другому колі.
Еліна продовжила серію перемог на всіх турнірах до восьми матчів. За цей проміжок часу тенісистка також допомогла Україні кваліфікуватися на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг і з рекордом виграла титул у Руані.
Наступна суперниця Світоліної визначиться в матчі 10-ї ракетки турніру Єлени Рибакіної та Б'янки Андреєску, двох чемпіонок турнірів Грендслем.
Світоліна — друга українка, що пробилася до 1/16 фіналу Madrid Open, після Юлії Стародубцевої. Також у другому колі зіграє Марта Костюк — з Еммою Радукану, тоді як Даяна Ястремська поступилася четвертій ракетці світу Коко Гофф.
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