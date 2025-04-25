Свитолина одержала еще одну победу на турнире WTA 1000 в Мадриде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в 1/16 финала соревнований WTA 1000 в Мадриде, обыграв в своем стартовом матче британку Сонай Картал.

Свитолина впервые вышла в 1/16 турнира WTA 1000

Свитолина стартовала на турнире под 17-м номером посева и автоматически квалифицировалась во второй круг. С 23-летней британкой Картал украинка проводила свой первый очный матч.

В стартовом сете между соперницами сохранялся паритет при счете 2:2. Свитолина к концу партии выиграла три гейма на подаче Картал, в том числе брейком закрыла и первый сет — 6:3.

На старте второй партии, продлившейся 24 минуты, Элина совершила рывок 5:0. Соперница один гейм отыграла, однако уже в следующем украинка закрыла матч на собственной подаче — 6:1.

Свитолина завершила игру с показателем первой подачи в 63% и реализовала пять собственных брейкпойнтов из шести, также допустив одну двойную ошибку. Поделиться

На турнире в Мадриде Свитолина впервые в карьере сыграет в третьем раунде. До этого украинка на местных кортах четыре раза выбывала после поражений во втором круге.

Элина продолжила серию побед на всех турнирах до восьми матчей. За это время теннисистка также помогла Украине квалифицироваться на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг и с рекордом выиграла титул в Руане.

Следующая соперница Светолиной определится в матче 10-й ракетки турнира Елены Рыбакиной и Бьянки Андрееску, двух чемпионок турниров Грендслем.