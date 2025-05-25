Ролан Гаррос. Світоліна виборола першу перемогу

Всесвітньо відома українська тенісистка Еліна Світоліна добилася гучного тріумфу на Ролан Гаррос. У першому колі вона змогла вирвати перемогу у туркені Зейнеп Сонмез.
Головні тези:
- Еліна Світоліна вразила у першому колі Ролан Гаррос перемогою з рахунком 6:1, 6:1.
- У наступному раунді змагань Світоліна зіграє з переможницею матчу між німкенею Лаурою Зігмунд та угоркою Анною Бондар.
Світоліна виборола для України ще одну перемогу
Що важливо розуміти, матч закінчився з рахунком 6:1, 6:1.
Українка доволі впевнено розпочала зустріч, одразу перехопивши ініціативу.
Окрім того, вказано, що протягом стартового сету Зейнеп Сонмез жодного разу не змогла втримати свій гейм.
Під час другого сету різких змін також не відбулося.
Світоліна не припиняла знищувати туркиню на прийомі: єдину свою подачу Сонмез змогла втримати вже наприкінці гри.
Варто зазначити, що усі свої гейми українка забрала і тепер святкує гучну перемогу.
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