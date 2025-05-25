Ролан Гаррос. Світоліна виборола першу перемогу

Всесвітньо відома українська тенісистка Еліна Світоліна добилася гучного тріумфу на Ролан Гаррос. У першому колі вона змогла вирвати перемогу у туркені Зейнеп Сонмез.

Світоліна виборола для України ще одну перемогу

Що важливо розуміти, матч закінчився з рахунком 6:1, 6:1.

Українка доволі впевнено розпочала зустріч, одразу перехопивши ініціативу.

Окрім того, вказано, що протягом стартового сету Зейнеп Сонмез жодного разу не змогла втримати свій гейм.

Однак на подачі Еліни періодично зав'язувалася боротьба. У третьому геймі, маючи брейк-пойнт, туркеня довго й безуспішно доводила арбітрині на вишці, що українка пробила в аут. А за рахунку 0:4 Сонмез таки вдалося зробити єдиний у зустрічі брейк. На підсумку партії це не позначилося — 6:1 за Світоліною. Поширити

Під час другого сету різких змін також не відбулося.

Світоліна не припиняла знищувати туркиню на прийомі: єдину свою подачу Сонмез змогла втримати вже наприкінці гри.

Варто зазначити, що усі свої гейми українка забрала і тепер святкує гучну перемогу.