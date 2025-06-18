Украинская теннисистка Ястремская ворвалась в четвертьфинал турнира WTA в Британии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в среду в 1/4 финала турнира WTA 250 в городе Ноттингем (Великобритания) с призовым фондом 275094 дол.
Главные тезисы
- Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в городе Ноттингем, показав высокий уровень игры.
- В напряженном матче второго круга украинская теннисистка одержала победу над своей соперницей из Хорватии.
- В следующем матче Ястремская сыграет против победительницы поединка Лейла Фернандес – Кристина Букша.
Ястремская прошла в четвертьфинал турнира WTA в Британии
В матче второго круга Даяна (№46 WTA) в трех сетах победила Антонию Ружич из Хорватии (98) — 6:2, 2:6, 6:4, передает Укринформ.
Турнир Lexus Nottingham Open завершится 22 июня.
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