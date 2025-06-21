Украинка Ястремская вышла в финал теннисного турнира WTA 250 в Британии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в субботу в финал турнира WTA 250 в городе Ноттингем (Великобритания) с призовым фондом 275 094 дол.

Ястремская ворвалась в финал WTA 250 в Ноттингеме

В полуфинальной встрече Даяна (№ 46 WTA) в двух сетах победила 31-ю «ракетку» мира Магду Линетт из Польши — 6:4, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 42 минуты.

В матче за титул украинская теннисистка встретится с победительницей противостояния Маккартни Кесслер (США, 42) — Ребекка Шрамкова (Словакия, 38).

Турнир Lexus Nottingham Open завершится 22 июня.