Украинка Ястремская вышла в финал теннисного турнира WTA 250 в Британии
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Спорт
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Украинка Ястремская вышла в финал теннисного турнира WTA 250 в Британии

Федерация тенниса Украины
Ястремская
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в субботу в финал турнира WTA 250 в городе Ноттингем (Великобритания) с призовым фондом 275 094 дол.

Главные тезисы

  • Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA 250 в Ноттингеме, победив Магду Линетту в полуфинале.
  • Матч Ястремской и Линетты завершился со счётом 6:4, 6:4 после 1 часа 42 минут игры.

Ястремская ворвалась в финал WTA 250 в Ноттингеме

В полуфинальной встрече Даяна (№ 46 WTA) в двух сетах победила 31-ю «ракетку» мира Магду Линетт из Польши — 6:4, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 42 минуты.

В матче за титул украинская теннисистка встретится с победительницей противостояния Маккартни Кесслер (США, 42) — Ребекка Шрамкова (Словакия, 38).

Турнир Lexus Nottingham Open завершится 22 июня.

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