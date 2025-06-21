Украинка Ястремская вышла в финал теннисного турнира WTA 250 в Британии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в субботу в финал турнира WTA 250 в городе Ноттингем (Великобритания) с призовым фондом 275 094 дол.
Главные тезисы
- Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA 250 в Ноттингеме, победив Магду Линетту в полуфинале.
- Матч Ястремской и Линетты завершился со счётом 6:4, 6:4 после 1 часа 42 минут игры.
Ястремская ворвалась в финал WTA 250 в Ноттингеме
В полуфинальной встрече Даяна (№ 46 WTA) в двух сетах победила 31-ю «ракетку» мира Магду Линетт из Польши — 6:4, 6:4.
Соперницы провели на корте 1 час 42 минуты.
В матче за титул украинская теннисистка встретится с победительницей противостояния Маккартни Кесслер (США, 42) — Ребекка Шрамкова (Словакия, 38).
Турнир Lexus Nottingham Open завершится 22 июня.
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