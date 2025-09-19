Українська тенісистка Костюк перемогла у матчі півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Марта Костюк (26 ракетка світу) здобула перемогу в першому матчі півфіналу Кубку Біллі Джин Кінг між Україною та Італією. В матчі других номерів команд наша тенісистка обіграла Елізабетту Коччаретто (91).
Головні тези:
- Марта Костюк здобула перемогу у першому матчі півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
- Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3 на користь українки.
- Італійка не зуміла здобути жодного брейк-пойнту на подачі Костюк, яка здійснила 4 брейки в матчі.
Костюк здобула перемогу у першому матчі півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг
Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.
Наприкінці сету стався кумедний випадок. Кріплення центральної частини сітки не витримало сили ударів і зламалося, через що гру було призупинено на декілька хвилин.
У другій партії Коччаретто так само не зуміла здобути жодного брейк-пойнту на подачі Костюк, але наполегливіше боролася у своїх геймах. Однак українці вдалося зробити два брейки та завершити поєдинок на свою користь із другого матч-пойнту.
За поєдинок Костюк 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, 5 разів помилилася на подачі та не мала жодного брейк-пойнту.
MARTA KOSTYUK WINS!!!— Owen (@kostekcanu) September 19, 2025
10-3 in Fed Cup competition with Ukraine now!!!! One win away from the finals!!! LETS GO TEAM UKRAINE 🇺🇦🙌 pic.twitter.com/R4Aq3y0uUi
Тенісистки зустрічалися втретє, українка виграла всі поєдинки.
Збірна України повела 1:0.
Тож вирішальною у боротьбі за фінал стане зустріч Людмили та Надії Кіченок з тією ж Паоліні та Сарою Еррані.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-