Світоліна та Костюк вперше зіграють у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу здобула другу перемогу у матчевому протистоянні чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2025 й вийшла у дебютний півфінал змагань — Еліна Світоліна здолала Паулу Бадосу (2:1 за сетами).
Головні тези:
- Українська жіноча збірна з тенісу здобула другу перемогу у матчевому протистоянні чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2025.
- Еліна Світоліна та Марта Костюк вперше вийшли у дебютний півфінал змагань завдяки своїм перемогам у матчах.
- За умови перемоги Світоліної, українська збірна може достроково вийти у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг.
Жіноча збірна України з тенісу отримала історичну перемогу
У першому поєдинку дебютної для України фінальної частини турніру Марта Костюк здолала Джессіку Бузас-Манейро і вивела команду вперед у чвертьфінальному протистоянні.
У наступній грі протистояння зустрічалися між собою перші ракетки України та Іспанії — Еліна Світоліна та Паула Бадоса. За умови перемоги Світоліної, "синьо-жовті" достроково виходили у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг.
У першому сеті гравчині обмінювалися перемогами у геймах до рахунку 5:5, коли українка двічі поступилася й віддала лідерство за партіями Бадосі — 5:7.
На початку третьої партії українка знову повела у три гейми, однак Бадоса, за рахунку 1:4 зуміла відновити паритет. Після чого Еліна знову перехопила ініціативу у грі й з другої спроби реалізувала матчбол — 7:5.
Кубок Біллі Джин Кінг. Чвертьфінал (другий матч)
Паула Бадоса (Іспанія) — Еліна Світоліна (Україна) 1:2 (7:5, 2:6, 5:7)
Рахунок у протистоянні — 2:0 на користь України
Завдяки перемозі Україна достроково вийшла до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг, який став для країни першим в історії. Таким чином зустріч дуету Людмили та Надії Кіченок проти Альони Большової та Крістіни Букси не відбудеться.
Суперником українок у протистоянні 1/2 фіналу стане переможець пари Італія/Китай.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-