Світоліна та Костюк вперше зіграють у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Джерело:  Суспільне. Спорт

Жіноча збірна України з тенісу здобула другу перемогу у матчевому протистоянні чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2025 й вийшла у дебютний півфінал змагань — Еліна Світоліна здолала Паулу Бадосу (2:1 за сетами).

Головні тези:

  • Українська жіноча збірна з тенісу здобула другу перемогу у матчевому протистоянні чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2025.
  • Еліна Світоліна та Марта Костюк вперше вийшли у дебютний півфінал змагань завдяки своїм перемогам у матчах.
  • За умови перемоги Світоліної, українська збірна може достроково вийти у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг.

Жіноча збірна України з тенісу отримала історичну перемогу

У першому поєдинку дебютної для України фінальної частини турніру Марта Костюк здолала Джессіку Бузас-Манейро і вивела команду вперед у чвертьфінальному протистоянні.

У наступній грі протистояння зустрічалися між собою перші ракетки України та Іспанії — Еліна Світоліна та Паула Бадоса. За умови перемоги Світоліної, "синьо-жовті" достроково виходили у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг.

У першому сеті гравчині обмінювалися перемогами у геймах до рахунку 5:5, коли українка двічі поступилася й віддала лідерство за партіями Бадосі — 5:7.

На старті другого сету Світоліна виграла три поспіль гейми й зберегла перевагу до кінця партії, зрівнявши рахунок за партіями — 6:2.

На початку третьої партії українка знову повела у три гейми, однак Бадоса, за рахунку 1:4 зуміла відновити паритет. Після чого Еліна знову перехопила ініціативу у грі й з другої спроби реалізувала матчбол — 7:5.

Кубок Біллі Джин Кінг. Чвертьфінал (другий матч)

Паула Бадоса (Іспанія) — Еліна Світоліна (Україна) 1:2 (7:5, 2:6, 5:7)

Рахунок у протистоянні — 2:0 на користь України

Завдяки перемозі Україна достроково вийшла до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг, який став для країни першим в історії. Таким чином зустріч дуету Людмили та Надії Кіченок проти Альони Большової та Крістіни Букси не відбудеться.

Суперником українок у протистоянні 1/2 фіналу стане переможець пари Італія/Китай.

