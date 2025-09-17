Свитолина и Костюк впервые сыграют в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису одержала вторую победу в матчевом противостоянии четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг-2025 и вышла в дебютный полуфинал соревнований - Элина Свитолина одолела Паулу Бадосу (2:1 по сетам).
Главные тезисы
- Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк впервые вышли в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг-2025 после победных матчей.
- При условии победы Свитолиной, сборная Украины может досрочно пройти в полуфинал турнира.
- Элина Свитолина одолела Паулу Бадосу со счетом 2:1 и сделала важный вклад в успех украинской команды.
Женская сборная Украины по теннису одержала историческую победу
В первом поединке дебютной для Украины финальной части турнира Марта Костюк одолела Джессику Бузас-Манейро и вывела команду вперед в четвертьфинальном противостоянии.
В следующей игре противостояния встречались между собой первые ракетки Украины и Испании — Элина Свитолина и Паула Бадоса. При победе Светолиной, "сине-желтые" досрочно выходили в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг.
В первом сете игроки обменивались победами в геймах до счета 5:5, когда украинка дважды уступила и отдала лидерство по партиям Бадоси — 5:7.
В начале третьей партии украинка снова повела в три гейма, однако Бадоса, при счете 1:4, сумела восстановить паритет. После чего Элина снова перехватила инициативу в игре и со второй попытки реализовала матчбол — 7:5.
Кубок Билли Джин Кинг. Четвертьфинал (второй матч)
Паула Бадоса (Испания) — Элина Свитолина (Украина) 1:2 (7:5, 2:6, 5:7)
Счет в противостоянии — 2:0 в пользу Украины
Благодаря победе Украина досрочно вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг, ставший для страны первым в истории. Таким образом, встреча дуэта Людмилы и Надежды Киченок против Алены Большевой и Кристины Буксы не состоится.
Соперником украинок в противостоянии 1/2 финала станет победитель пары Италия/Китай.
