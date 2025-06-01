Свитолина триумфально прорвалась в четвертьфинал Ролан Гаррос

Всемирно известная украинская теннисистка Элина Свитолина смогла одолеть четвертую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини в драматическом матче.
Главные тезисы
- Свитолина сделала 7 брейков и показала характер на корте.
- Это уже вторая победа украинки над итальянкой.
Свитолина снова одержала для Украины громкую победу
За новый триумф украинка боролась на корте 2 часа 27 минут — поединок завершился со счетом 4:6, 7:6(6), 6:1.
Сначала Паолини повела 3:0, однако после серии обменов брейками Элина все же смогла сравнять счет — 4:4.
Тем не менее, финал первого сета закончился победой итальянки.
Несмотря на это, Свитолина смогла добыть в борьбе три очка подряд и в конце концов выиграть тай-брейк со счетом 8:6.
Что важно понимать, в течение матча Свитолина 2 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и 7 брейков.
1 июня соперницы встретились во второй раз. Украинка тоже с камбэком победила в третьем круге Australian Open 2025.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-