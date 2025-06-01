Світоліна тріумфально прорвалася у чвертьфінал Ролан Гаррос

За рахунку 5:4 на подачі Світоліної четверта ракетка світу заробила подвійний матч-пойнт. І тут на повну увімкнувся знаменитий бійцівський характер нашої тенісистки. Вона відігралася і перевела партію на тай-брейк. Тринадцятий гейм сету теж перетворився на гойдалки.