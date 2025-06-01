Світоліна тріумфально прорвалася у чвертьфінал Ролан Гаррос
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Світоліна тріумфально прорвалася у чвертьфінал Ролан Гаррос

Світоліна знову здобула для України гучну перемогу
Джерело:  Чемпіон

Всесвітньо відома українська тенісистка Еліна Світоліна змогла здолати четверту ракетку світу італійку Жасмін Паоліні у драматичному матчі.

Головні тези:

  • Світоліна зробила 7 брейків та показала характер на корті.
  • Це вже друга перемога українки над італійкою.

Світоліна знову здобула для України гучну перемогу

За новий тріумф українка боролася на корті 2 години 27 хвилин — поєдинок завершився з рахунком 4:6, 7:6(6), 6:1.

Спочатку Паоліні повела 3:0, проте після серії обмінів брейками Еліна все-таки змогла зрівняти рахунок — 4:4.

Попри це, фінал першого сету закінчився перемогою італійки.

За рахунку 5:4 на подачі Світоліної четверта ракетка світу заробила подвійний матч-пойнт. І тут на повну увімкнувся знаменитий бійцівський характер нашої тенісистки. Вона відігралася і перевела партію на тай-брейк. Тринадцятий гейм сету теж перетворився на гойдалки.

Попри це, Світоліна змогла вибороти три очки поспіль і зрештою виграти тай-брейк з рахунком 8:6.

Що важливо розуміти, протягом матчу Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 7 брейків.

1 червня суперниці зустрілися вдруге. Українка теж із камбеком перемогла у третьому колі Australian Open 2025.

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