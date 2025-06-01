Світоліна тріумфально прорвалася у чвертьфінал Ролан Гаррос

Всесвітньо відома українська тенісистка Еліна Світоліна змогла здолати четверту ракетку світу італійку Жасмін Паоліні у драматичному матчі.
Головні тези:
- Світоліна зробила 7 брейків та показала характер на корті.
- Це вже друга перемога українки над італійкою.
Світоліна знову здобула для України гучну перемогу
За новий тріумф українка боролася на корті 2 години 27 хвилин — поєдинок завершився з рахунком 4:6, 7:6(6), 6:1.
Спочатку Паоліні повела 3:0, проте після серії обмінів брейками Еліна все-таки змогла зрівняти рахунок — 4:4.
Попри це, фінал першого сету закінчився перемогою італійки.
Попри це, Світоліна змогла вибороти три очки поспіль і зрештою виграти тай-брейк з рахунком 8:6.
Що важливо розуміти, протягом матчу Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 7 брейків.
1 червня суперниці зустрілися вдруге. Українка теж із камбеком перемогла у третьому колі Australian Open 2025.
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