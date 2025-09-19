Украинская теннисистка Костюк победила в матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг

Марта Костюк (26 ракетка мира) одержала победу в первом матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Италией. В матче вторых номеров команд наша теннисистка обыграла Элизабетту Коччаретто (91).

Игра продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3.

Разница в классе теннисисток начала ощущаться с первого же гейма. Его на приеме забрала Костюк и дальше наращивала свое преимущество в первой партии. У итальянки не было в ней ни одного брейк-пойнта, а украинка спокойно довела счет до 6:2. Поделиться

В конце сета произошел забавный случай. Крепление центральной части сетки не выдержало силы ударов и сломалось, из-за чего игра была приостановлена на несколько минут.

Во второй партии Коччаретто так же не сумела получить ни одного брейк-пойнта на подаче Костюк, но упорнее боролась в своих геймах. Однако украинцы удалось сделать два брейка и завершить поединок в свою пользу из второго матч-пойнта.

За поединок Костюк 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 4 брейка. Ее соперница выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и не имела ни одного брейк-пойнта.

Теннисистки встречались в третий раз, украинка выиграла все поединки.

Сборная Украины повела 1:0.

Элина Свитолина уступила Жасмин Паолини во втором матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг Украинка проиграла в трех сетах: 6:3, 4:6, 4:6. Поделиться

Так что решающей в борьбе за финал станет встреча Людмилы и Надежды Киченок с той же Паолини и Сарой Эррани.