Украинская теннисистка Костюк победила в матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг

Марта Костюк (26 ракетка мира) одержала победу в первом матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Италией. В матче вторых номеров команд наша теннисистка обыграла Элизабетту Коччаретто (91).
Главные тезисы
- Марта Костюк одержала победу в первом матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг против Элизабетты Коччаретто.
- Победа была уверенной - счёт матча составил 6:2, 6:3 в пользу украинской теннисистки.
- Костюк совершила 4 брейка в матче, не дав сопернице ни одного брейк-пойнта на своей подаче.
Костюк одержала победу в первом матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг
Игра продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3.
В конце сета произошел забавный случай. Крепление центральной части сетки не выдержало силы ударов и сломалось, из-за чего игра была приостановлена на несколько минут.
Во второй партии Коччаретто так же не сумела получить ни одного брейк-пойнта на подаче Костюк, но упорнее боролась в своих геймах. Однако украинцы удалось сделать два брейка и завершить поединок в свою пользу из второго матч-пойнта.
За поединок Костюк 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 4 брейка. Ее соперница выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и не имела ни одного брейк-пойнта.
MARTA KOSTYUK WINS!!!— Owen (@kostekcanu) September 19, 2025
10-3 in Fed Cup competition with Ukraine now!!!! One win away from the finals!!! LETS GO TEAM UKRAINE 🇺🇦🙌 pic.twitter.com/R4Aq3y0uUi
Теннисистки встречались в третий раз, украинка выиграла все поединки.
Сборная Украины повела 1:0.
Так что решающей в борьбе за финал станет встреча Людмилы и Надежды Киченок с той же Паолини и Сарой Эррани.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-