Костюк прорвалась в третий круг Australian Open-2025
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Костюк прорвалась в третий круг Australian Open-2025

Костюк
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Источник:  online.ua

15 января первая ракетка Украины Марта Костюк успешно отыграла свой матч второго круга одиночного разряда Australian Open-2025, быстро одолев свою соперницу.

Главные тезисы

  • Марта Костюк успешно прошла в третий круг Australian Open-2025, победив Нимайер из Германии.
  • В следующем раунде Марта Костюк сыграет с победительницей противостояния Паулы Бадосы и Талии Гибсон.

Что известно о новом триумфе Марты Костюк

Что важно понимать, на этот раз соперницей 22-летней украинки была 93-я ракетка мира немка Юле Нимайер.

Спортивные аналитики обратила внимание на то, что, в отличие от предыдущей игры, на этот раз Костюк выступила блестяще.

В первой части первого сета Марта почти ничего не разрешила своей сопернице, очень быстро доведя счет до 5:0. И хотя три следующих гейма остались за Нимайер, Костюк закрыла сет 6:3.

Очень интересно развивались события в сете №2, во время которого Нимайер проиграла все свои подачи.

На этом фоне украинка успешно сделала три брейк-пойнта, выиграла три своих гейма, забрала сет, матч и путевку в третий круг турнира.

В следующем раунде Марта Костюк сыграет с победительницей противостояния Паулы Бадосы и Талии Гибсон.

Стоит отметить, что Костюк также будет выступать в парном разряде, создав тандем с румынкой Габриэлой Русе.

Уже 16 января они встретятся с австралийками Дестени Аява и Мэддисон Инглис.

Что важно знать о Марте Костюк

Будущая звезда украинского тенниса родилась в 2002 году в Киеве в семье Олега Костюка и его жены Таллины Ивановны Бейко.

Отец Марты занимал должность технического директора юниорского теннисного турнира «Кубок Антея», мать — в прошлом профессиональная игрок в теннис.

Следует отметить, что девочка занималась теннисом с раннего детства.

На счету у Марты Костюк много побед, в частности на Открытом чемпионате Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок.

Также она завоевала триумф во время Открытого чемпионата США 2017 года в парном разряде среди юниорок.

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