Костюк прорвалась в третий круг Australian Open-2025

15 января первая ракетка Украины Марта Костюк успешно отыграла свой матч второго круга одиночного разряда Australian Open-2025, быстро одолев свою соперницу.
Главные тезисы
- Марта Костюк успешно прошла в третий круг Australian Open-2025, победив Нимайер из Германии.
- В следующем раунде Марта Костюк сыграет с победительницей противостояния Паулы Бадосы и Талии Гибсон.
Что известно о новом триумфе Марты Костюк
Что важно понимать, на этот раз соперницей 22-летней украинки была 93-я ракетка мира немка Юле Нимайер.
Спортивные аналитики обратила внимание на то, что, в отличие от предыдущей игры, на этот раз Костюк выступила блестяще.
Очень интересно развивались события в сете №2, во время которого Нимайер проиграла все свои подачи.
На этом фоне украинка успешно сделала три брейк-пойнта, выиграла три своих гейма, забрала сет, матч и путевку в третий круг турнира.
В следующем раунде Марта Костюк сыграет с победительницей противостояния Паулы Бадосы и Талии Гибсон.
Стоит отметить, что Костюк также будет выступать в парном разряде, создав тандем с румынкой Габриэлой Русе.
Уже 16 января они встретятся с австралийками Дестени Аява и Мэддисон Инглис.
Что важно знать о Марте Костюк
Будущая звезда украинского тенниса родилась в 2002 году в Киеве в семье Олега Костюка и его жены Таллины Ивановны Бейко.
Отец Марты занимал должность технического директора юниорского теннисного турнира «Кубок Антея», мать — в прошлом профессиональная игрок в теннис.
Следует отметить, что девочка занималась теннисом с раннего детства.
На счету у Марты Костюк много побед, в частности на Открытом чемпионате Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок.
Также она завоевала триумф во время Открытого чемпионата США 2017 года в парном разряде среди юниорок.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-