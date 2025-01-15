Костюк прорвалася у третє коло Australian Open-2025

15 січня перша ракетка України Марта Костюк успішно відіграла свій матч другого кола одиночного розряду Australian Open-2025, швидко здолавши свою суперницю.
Головні тези:
- Марта Костюк успішно пройшла у третє коло Australian Open-2025, перемігши Німаєр з Німеччини.
- У наступному раунді Марта Костюк зіграє з переможницею протистояння Паули Бадоси та Талії Гібсон.
Що відомо про новий тріумф Марти Костюк
Що важливо розуміти, цього разу суперницею 22-річної українки була 93-тя ракетка світу німкеня Юле Німаєр.
Спортивні аналітики звернула увагу на те, що на відміну від попередньої гри, цього разу Костюк виступила блискуче.
Доволі цікаво розвивалися події у сеті №2, під час якого Німаєр програла усі свої подачі.
На цьому тлі українка успішно зробила три брейк-пойнти, виграла три свої гейми, забрала сет, матч та путівку до третього кола турніру.
У наступному раунді Марта Костюк зіграє з переможницею протистояння Паули Бадоси та Талії Гібсон.
Варто також зазначити, що Костюк також виступатиме у парному розряді, створивши тандем з румункою Габріелою Русе.
Уже 16 січня вони зустрінуться з австралійками Дестені Аява та Меддісон Інгліс.
Що важливо знати про Марту Костюк
Майбутня зірка українського тенісу народилася 2002 року в Києві в родині Олега Костюка та його дружини Талини Іванівни Бейко.
Батько Марти обіймав посаду технічного директора юніорського тенісного турніру «Кубок Антея», мати — у минулому професіональна гравчиня в теніс.
Варто зазначити, що дівчинка займалася тенісом з раннього дитинства.
На рахунку Марта Костюк має багато перемог, зокрема на Відкритому чемпіонаті Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок.
Також вона здобула тріумф під час Відкритого чемпіонату США 2017 року в парному розряді серед юніорок.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-