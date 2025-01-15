Костюк прорвалася у третє коло Australian Open-2025
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Костюк прорвалася у третє коло Australian Open-2025

Марта Костюк
Джерело:  online.ua

15 січня перша ракетка України Марта Костюк успішно відіграла свій матч другого кола одиночного розряду Australian Open-2025, швидко здолавши свою суперницю.

Головні тези:

  • Марта Костюк успішно пройшла у третє коло Australian Open-2025, перемігши Німаєр з Німеччини.
  • У наступному раунді Марта Костюк зіграє з переможницею протистояння Паули Бадоси та Талії Гібсон.

Що відомо про новий тріумф Марти Костюк

Що важливо розуміти, цього разу суперницею 22-річної українки була 93-тя ракетка світу німкеня Юле Німаєр.

Спортивні аналітики звернула увагу на те, що на відміну від попередньої гри, цього разу Костюк виступила блискуче.

У першій частині першого сету Марта майже нічого не дозволила своїй суперниці, дуже швидко довівши рахунок до 5:0. І хоча три наступні гейми залишилися за Німаєр, Костюк закрила сет 6:3.

Доволі цікаво розвивалися події у сеті №2, під час якого Німаєр програла усі свої подачі.

На цьому тлі українка успішно зробила три брейк-пойнти, виграла три свої гейми, забрала сет, матч та путівку до третього кола турніру.

У наступному раунді Марта Костюк зіграє з переможницею протистояння Паули Бадоси та Талії Гібсон.

Варто також зазначити, що Костюк також виступатиме у парному розряді, створивши тандем з румункою Габріелою Русе.

Уже 16 січня вони зустрінуться з австралійками Дестені Аява та Меддісон Інгліс.

Що важливо знати про Марту Костюк

Майбутня зірка українського тенісу народилася 2002 року в Києві в родині Олега Костюка та його дружини Талини Іванівни Бейко.

Батько Марти обіймав посаду технічного директора юніорського тенісного турніру «Кубок Антея», мати — у минулому професіональна гравчиня в теніс.

Варто зазначити, що дівчинка займалася тенісом з раннього дитинства.

На рахунку Марта Костюк має багато перемог, зокрема на Відкритому чемпіонаті Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок.

Також вона здобула тріумф під час Відкритого чемпіонату США 2017 року в парному розряді серед юніорок.

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