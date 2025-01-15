Костюк прорвалася у третє коло Australian Open-2025

Що відомо про новий тріумф Марти Костюк

Що важливо розуміти, цього разу суперницею 22-річної українки була 93-тя ракетка світу німкеня Юле Німаєр.

Спортивні аналітики звернула увагу на те, що на відміну від попередньої гри, цього разу Костюк виступила блискуче.

У першій частині першого сету Марта майже нічого не дозволила своїй суперниці, дуже швидко довівши рахунок до 5:0. І хоча три наступні гейми залишилися за Німаєр, Костюк закрила сет 6:3. Поширити

Доволі цікаво розвивалися події у сеті №2, під час якого Німаєр програла усі свої подачі.

На цьому тлі українка успішно зробила три брейк-пойнти, виграла три свої гейми, забрала сет, матч та путівку до третього кола турніру.

У наступному раунді Марта Костюк зіграє з переможницею протистояння Паули Бадоси та Талії Гібсон.

Building momentum in Melbourne ✨



Kostyuk dismisses Niemeier 6-3, 6-0.#AO2025 pic.twitter.com/wDluYM8o8T — wta (@WTA) January 15, 2025

Варто також зазначити, що Костюк також виступатиме у парному розряді, створивши тандем з румункою Габріелою Русе.

Уже 16 січня вони зустрінуться з австралійками Дестені Аява та Меддісон Інгліс.

Що важливо знати про Марту Костюк

Майбутня зірка українського тенісу народилася 2002 року в Києві в родині Олега Костюка та його дружини Талини Іванівни Бейко.

Батько Марти обіймав посаду технічного директора юніорського тенісного турніру «Кубок Антея», мати — у минулому професіональна гравчиня в теніс.

Варто зазначити, що дівчинка займалася тенісом з раннього дитинства.

На рахунку Марта Костюк має багато перемог, зокрема на Відкритому чемпіонаті Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок.