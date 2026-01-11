Світоліна виборола гучну перемогу на турнірі WTA 250 — відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала беззаперечною чемпіонкою турніру WTA 250, що відбувся у новозеландському Окленді. Наша спортсменка змогла успішно здолати китаянку Ван Сіньюй на шляху до перемоги.
Головні тези:
- Світоліна вдруге обіграла Сіньюй. Перша перемога українки відбулася на Вімблдоні у 2024 році.
- Україна виграла перший з двох фіналів турнірів WTA у 2026 році.
Світоліна вкотре виборола перемогу для України
Варто зазначити, що Світоліна змогла майстерно обійти свою суперницю одразу у двох сетах.
Перша партія завершилася перемогою Елени з рахунком 6:3 завдяки брейку у шостому геймі.
Ба більше, другий сет перейшов у тайбрейк, однак там Еліні теж вдалося вибороти перемогу.
Варто зазначити, що для першої ракетки України це 19-й титул WTA у кар'єрі.
За словами зіркової тенісистки, ця гучна перемога дає їй мотивацію на наступні турніри.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-