Світоліна виборола гучну перемогу на турнірі WTA 250 — відео
Категорія
Спорт
Дата публікації

Світоліна виборола гучну перемогу на турнірі WTA 250 — відео

Світоліна вкотре виборола перемогу для України
Read in English
Джерело:  Суспільне

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала беззаперечною чемпіонкою турніру WTA 250, що відбувся у новозеландському Окленді. Наша спортсменка змогла успішно здолати китаянку Ван Сіньюй на шляху до перемоги.

Головні тези:

  • Світоліна вдруге обіграла Сіньюй. Перша перемога українки відбулася на Вімблдоні у 2024 році.
  • Україна виграла перший з двох фіналів турнірів WTA у 2026 році. 

Світоліна вкотре виборола перемогу для України

Варто зазначити, що Світоліна змогла майстерно обійти свою суперницю одразу у двох сетах.

Перша партія завершилася перемогою Елени з рахунком 6:3 завдяки брейку у шостому геймі.

Ба більше, другий сет перейшов у тайбрейк, однак там Еліні теж вдалося вибороти перемогу.

Варто зазначити, що для першої ракетки України це 19-й титул WTA у кар'єрі.

Без сумніву, приємно виграти ще один титул. Особливо після не дуже приємного закінчення минулого року. Ця пауза справді дозволила мені перезавантажитися та повернутися на корт з новою енергією. Я дуже щаслива, що здобула титул тут. Це був приємний тиждень для мене тут.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Перша ракетка України

За словами зіркової тенісистки, ця гучна перемога дає їй мотивацію на наступні турніри.

Дуже приємно виграти цей турнір, — відверто зізналася Еліна.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська тенісистка Олійникова перемогла на турнірі серії WTA 125 у Чилі
Олійникова
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Калініна вийшла до півфіналу тенісного турніру WTA 125 у Франції
Калініна
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська тенісистка Калініна тріумфально вийшла до фіналу турніру WTA 125 у Франції
Калініна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?