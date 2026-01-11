Світоліна виборола гучну перемогу на турнірі WTA 250 — відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала беззаперечною чемпіонкою турніру WTA 250, що відбувся у новозеландському Окленді. Наша спортсменка змогла успішно здолати китаянку Ван Сіньюй на шляху до перемоги.

Світоліна вкотре виборола перемогу для України

Варто зазначити, що Світоліна змогла майстерно обійти свою суперницю одразу у двох сетах.

Перша партія завершилася перемогою Елени з рахунком 6:3 завдяки брейку у шостому геймі.

Ба більше, другий сет перейшов у тайбрейк, однак там Еліні теж вдалося вибороти перемогу.

Варто зазначити, що для першої ракетки України це 19-й титул WTA у кар'єрі.

Без сумніву, приємно виграти ще один титул. Особливо після не дуже приємного закінчення минулого року. Ця пауза справді дозволила мені перезавантажитися та повернутися на корт з новою енергією. Я дуже щаслива, що здобула титул тут. Це був приємний тиждень для мене тут. Еліна Світоліна Перша ракетка України

За словами зіркової тенісистки, ця гучна перемога дає їй мотивацію на наступні турніри.