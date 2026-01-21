Свитолина триумфально прорвалась в третий круг Australian Open — видео
Категория
Спорт
Дата публикации

Свитолина триумфально прорвалась в третий круг Australian Open — видео

Новая победа Свитолиной – как это было
Читати українською
Источник:  online.ua

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (12) одержала новую громкую победу на корте, что дало ей возможность войти в третий круг Australian Open.

Главные тезисы

  • Следует отметить, что соперницы раньше не встречались.
  • Уже в скором времени украинка сыграет с победительницей пары между Дианой Шнайдер (22,-) и Талией Гибсон (119, Австралия).

Новая победа Свитолиной — как это было

Элина смогла очень эффектно обыграть представительницу Польши Линду Климовичову.

На корте они задержались 1 час 15 минут, а сам матч закончился со счетом 7:5, 6:1.

Соперница Свитолиной играла достаточно уверенно в первом сете.

К примеру, Климовичева внутри партии смогла отыграть брейк украинки и удержать после этого свою подачу — 4:4.

Несмотря на это, в нужный момент класс Свитолиной взял свое, и сет остался за нашей теннисисткой.

Чуть позже Элина отыграла два брейк-пойнта соперницы и после этого владела полным преимуществом на корте, забивая винерсы на любой вкус.

Линда не смогла ничего сделать, поэтому второй сет завершился действительно драматично для польки — 6:1.

В рамках матча Свитолина трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 4 брейка. Ее соперница выполнила 3 эйса, 3 раза ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Элина Свитолина показала фото своей дочери от Гаэля Монфиса
Как выглядит дочь Элины Светолиной
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Свитолина триумфально победила россиянку на турнире WTA 250
Свитолина одержала новую победу для Украины
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Свитолина одержала громкую победу на турнире WTA 250 — видео
Свитолина снова завоевала победу для Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?