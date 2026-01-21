Свитолина триумфально прорвалась в третий круг Australian Open — видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (12) одержала новую громкую победу на корте, что дало ей возможность войти в третий круг Australian Open.
Главные тезисы
- Следует отметить, что соперницы раньше не встречались.
- Уже в скором времени украинка сыграет с победительницей пары между Дианой Шнайдер (22,-) и Талией Гибсон (119, Австралия).
Новая победа Свитолиной — как это было
Элина смогла очень эффектно обыграть представительницу Польши Линду Климовичову.
На корте они задержались 1 час 15 минут, а сам матч закончился со счетом 7:5, 6:1.
Соперница Свитолиной играла достаточно уверенно в первом сете.
К примеру, Климовичева внутри партии смогла отыграть брейк украинки и удержать после этого свою подачу — 4:4.
Несмотря на это, в нужный момент класс Свитолиной взял свое, и сет остался за нашей теннисисткой.
Чуть позже Элина отыграла два брейк-пойнта соперницы и после этого владела полным преимуществом на корте, забивая винерсы на любой вкус.
Линда не смогла ничего сделать, поэтому второй сет завершился действительно драматично для польки — 6:1.
В рамках матча Свитолина трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 4 брейка. Ее соперница выполнила 3 эйса, 3 раза ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.
