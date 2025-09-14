Элина Свитолина показала фото своей дочери от Гаэля Монфиса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина редко делятся моментами своей личной жизни. Однако когда это происходит, то спортсменка радует фанатов яркими фото и видео. На этот раз Элина показала поклонникам своего любимого и их общую дочь.
Главные тезисы
- Свитолина и Монфис праздновали дни рождения и опубликовали яркие фото в кругу семьи.
- Фанаты отмечают, что их дочь похожа и на маму, и на папу.
Как выглядит дочь Элины Светолиной
Не так давно первая ракетка Украины отмечала свое 31-летие.
А ее муж — французский теннисист Гаэль Монфис — отпраздновал свой день рождения 1 сентября. Известному спортсмену исполнилось 39 лет.
На этом фоне Свитолина опубликовала подборку ярких фотографий в кругу семьи.
На некоторых из них можно рассмотреть лицо маленькой Скай, которой вскоре исполнится 3 года.
Также известно, что украинская теннисистка уже отправилась в китайский Шэньчжэнь.
Там вместе с Мартой Костюк, Юлией Стародубцевой и сестрами Киченок Элина продемонстрирует свое мастерство в финале международных командных соревнований Кубка Билли Джин Кинг.
