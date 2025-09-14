Элина Свитолина показала фото своей дочери от Гаэля Монфиса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина редко делятся моментами своей личной жизни. Однако когда это происходит, то спортсменка радует фанатов яркими фото и видео. На этот раз Элина показала поклонникам своего любимого и их общую дочь.

Как выглядит дочь Элины Светолиной

Не так давно первая ракетка Украины отмечала свое 31-летие.

А ее муж — французский теннисист Гаэль Монфис — отпраздновал свой день рождения 1 сентября. Известному спортсмену исполнилось 39 лет.

На этом фоне Свитолина опубликовала подборку ярких фотографий в кругу семьи.

На некоторых из них можно рассмотреть лицо маленькой Скай, которой вскоре исполнится 3 года.

Фото: elinasvitolinaofficial

Хотя известные родители и не показывают полностью свою дочь, внимательные поклонники заметили, что девочка уже заметно подросла. В кадре видны ее вьющиеся волосы, которые придают маленькой Скай еще большее очарование. Фаны отмечают, что дочь очень похожа и на Эли, и на ее мужа. Поделиться

Фото: elinasvitolinaofficial

Также известно, что украинская теннисистка уже отправилась в китайский Шэньчжэнь.