Еліна Світоліна показала світлини своєї доні від Гаеля Монфіса
Перша ракетка України Еліна Світоліна нечасто діляться моментами свого особистого життя. Однак коли це стається, то спортсменка тішить фанатів яскравими фото та відео. Цього разу Еліна показала шанувальникам свого коханого та їхню спільну донечку.

Головні тези:

  • Світоліна та Монфіс святкували дні народження разом та опублікували яскраві фото у колі родини.
  • Фанати відзначають, що їхня донька схожа як на маму, так і на тата.

Як виглядає доня Еліни Світоліної

Не так давно перша ракетка Україна відзначала своє 31-річчя.

А її чоловік — французький тенісист Гаель Монфіс — відсвяткував свій день народження 1 вересня. Відомому спортсмену виповнилося 39 років.

На цьому тлі Світоліна опублікувала добірку яскравих світлин у колі родини.

На деяких з них можна розгледіти обличчя маленької Скай, які незабаром виповниться 3 роки.

Фото: elinasvitolinaofficial

Хоч відомі батьки і не показують повністю свою донечку, уважні шанувальники помітили, що дівчинка вже помітно підросла. У кадрі видно її кучеряве волосся, яке додає маленькій Скай ще більшої чарівності. Фани відзначають, що донька дуже схожа і на Елі, і на її чоловіка.

Фото: elinasvitolinaofficial

Наразі також відомо, що українські тенісистка вже вирушила до китайського Шеньчженю.

Саме там разом з Мартою Костюк, Юлією Стародубцевою та сестрами Кіченок Еліна продемонструє свою майстерність у фіналі міжнародних командних змагань Кубка Біллі Джин Кінг.

