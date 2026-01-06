Свитолина триумфально победила россиянку на турнире WTA 250

Всемирно известная теннисистка и первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) продемонстрировала свое мастерство на корте. Что важно понимать, на этот раз это произошло на старте турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
Свитолина одержала новую победу для Украины
Звездная украинская теннисистка одолела бывшую россиянку Варвару Грачеву, которая сейчас представляет Францию (№ 75 WTA).
Следует обратить внимание на то, что это произошло уже в первом раунде.
Спортивные аналитики обращают внимание на то, что украинка успела реализовать за матч шесть брейкпойнтов, а россиянка ограничилась двумя.
Более того, указано, что Варвара Грачева допустила пять двойных ошибок.
Что важно понимать, это было их третье очное противостояние и Свитолина уже в третий раз победила Грачеву.
