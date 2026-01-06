Свитолина триумфально победила россиянку на турнире WTA 250

Всемирно известная теннисистка и первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) продемонстрировала свое мастерство на корте. Что важно понимать, на этот раз это произошло на старте турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Свитолина одержала новую победу для Украины

Звездная украинская теннисистка одолела бывшую россиянку Варвару Грачеву, которая сейчас представляет Францию (№ 75 WTA).

Следует обратить внимание на то, что это произошло уже в первом раунде.

Поединок длился 1 час и 17 минут и завершился по итогам двух сетов. В первой партии Элина обыграла соперницу со счетом 6:3, а во второй окончательно разгромила экс-россиянку отдав всего один гейм — 6:1. Поделиться

Спортивные аналитики обращают внимание на то, что украинка успела реализовать за матч шесть брейкпойнтов, а россиянка ограничилась двумя.

Более того, указано, что Варвара Грачева допустила пять двойных ошибок.

Что важно понимать, это было их третье очное противостояние и Свитолина уже в третий раз победила Грачеву.