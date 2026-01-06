Світоліна тріумфально перемогла росіянку на турнірі WTA 250

Всесвітньо відома тенісистка та перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 13) вкотре продемонструвала свою майстерність на корті. Що важливо розуміти, цього разу це сталося на старті турніру WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Світоліна здобула нову перемогу для України

Зіркова українська тенісистка здолала колишню росіянку Варвару Грачову, яка зараз представляє Францію (№ 75 WTA).

Варто звернути увагу на те, що це сталося вже у першому раунді.

Поєдинок тривав 1 годину і 17 хвилин і закінчився за підсумками двох сетів. У першій партії Еліна обіграла суперницю з рахунком 6:3, а в другій — остаточно розгромила екс-росіянку віддавши всього один гейм — 6:1. Поширити

Спортивні аналітики звертають увагу на те, що українка встигла реалізувати за матч шість брейкпойнтів, а росіянка — обмежилася двома.

Ба більше, вказано, що Варвара Грачова припустилася п'яти подвійних помилок.

Що важливо розуміти, це було їхнє третє очне протистояння і Світоліна вже втретє перемогла Грачову.