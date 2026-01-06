Світоліна тріумфально перемогла росіянку на турнірі WTA 250
Світоліна здобула нову перемогу для України
Джерело:  online.ua

Всесвітньо відома тенісистка та перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 13) вкотре продемонструвала свою майстерність на корті. Що важливо розуміти, цього разу це сталося на старті турніру WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Головні тези:

  • Поєдинок між Світоліною та Грачовою завершився за підсумками двох сетів.
  • Світоліна реалізувала шість брейкпойнтів протягом поєдинку із суперницею.

Світоліна здобула нову перемогу для України

Зіркова українська тенісистка здолала колишню росіянку Варвару Грачову, яка зараз представляє Францію (№ 75 WTA).

Варто звернути увагу на те, що це сталося вже у першому раунді.

Поєдинок тривав 1 годину і 17 хвилин і закінчився за підсумками двох сетів. У першій партії Еліна обіграла суперницю з рахунком 6:3, а в другій — остаточно розгромила екс-росіянку віддавши всього один гейм — 6:1.

Спортивні аналітики звертають увагу на те, що українка встигла реалізувати за матч шість брейкпойнтів, а росіянка — обмежилася двома.

Ба більше, вказано, що Варвара Грачова припустилася п'яти подвійних помилок.

Що важливо розуміти, це було їхнє третє очне протистояння і Світоліна вже втретє перемогла Грачову.

Для української тенісистки це був перший одиночний матч у сезоні 2026 року. Її наступною суперницею буде Кеті Бултер, яка у своєму поєдинку першого кола пройшла Юлію Стародубцеву.

