Світоліна тріумфально перемогла росіянку на турнірі WTA 250

Всесвітньо відома тенісистка та перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 13) вкотре продемонструвала свою майстерність на корті. Що важливо розуміти, цього разу це сталося на старті турніру WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія.
Головні тези:
- Поєдинок між Світоліною та Грачовою завершився за підсумками двох сетів.
- Світоліна реалізувала шість брейкпойнтів протягом поєдинку із суперницею.
Світоліна здобула нову перемогу для України
Зіркова українська тенісистка здолала колишню росіянку Варвару Грачову, яка зараз представляє Францію (№ 75 WTA).
Варто звернути увагу на те, що це сталося вже у першому раунді.
Спортивні аналітики звертають увагу на те, що українка встигла реалізувати за матч шість брейкпойнтів, а росіянка — обмежилася двома.
Ба більше, вказано, що Варвара Грачова припустилася п'яти подвійних помилок.
Що важливо розуміти, це було їхнє третє очне протистояння і Світоліна вже втретє перемогла Грачову.
