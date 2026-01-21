Світоліна тріумфально прорвалася у третє коло Australian Open — відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна (12) виборола нову гучну перемогу на корті, що дало їй можливість увійти до третього кола Australian Open.

Нова перемога Світоліної — як це було

Еліна змогла вкрай ефектно обіграти представницю Польщі Лінду Клімовічову.

На корті вони затрималися 1 годину 15 хвилин, а сам матч закінчився з рахунком 7:5, 6:1.

Суперниця Світоліної грала доволі впевнено у першому сеті.

До прикладу, Клімовічова у середині партії змогла відіграти брейк українки та втримати після цього свою подачу — 4:4.

Попри це, у потрібний момент клас Світоліної взяв своє, і сет залишився за нашою тенісисткою.

Трохи пізніше Еліна відіграла два брейк-пойнти суперниці й після цього володіла повною перевагою на корті, забиваючи вінерси на будь-який смак.

Лінда не змогла нічого вдіяти, тому другий сет завершився дійсно драматично для польки — 6:1.

У межах матчу Світоліна тричі подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, 3 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.