Світоліна перемогла третю ракетку світу Коко Гофф — відео
Світоліна перемогла третю ракетку світу Коко Гофф — відео

Світоліна здобула одну з найгучніших перемог у своїй кар'єрі
Джерело:  Чемпіон

Перша ракетка України Еліна Світоліна (12) розгромила третю ракетку світу американку Коко Гофф і вперше в кар'єрі змогла тріумфально прорватися у півфінал Australian Open.

Головні тези:

  • Незабаром Світоліна зіграє проти лідерки світового рейтингу "нейтральної" тенісистки Аріни Сабалєнки.
  • Від початку 2026 року Еліна здобула 10 перемог поспіль.

Світоліна здобула одну з найгучніших перемог у своїй кар'єрі

Варто звернути увагу на те, що гра тривала лише 59 хвилин і завершилася з неочікуваним для всіх рахунком 6:1, 6:2.

Це була вже четверта зустріч української та американської тенісисток на корті.

У півфіналі змагань Світоліна буде виборювати перемогу, намагаючись обіграти лідерку світового рейтингу — "нейтральну" тенісистку Аріну Сабалєнку.

Еліна провела свій 14 чвертьфінал на турнірах Grand Slam і вчетверте пройшла до півфіналу. На Australian Open раніше одеситка тричі зупинялася саме у чвертьфіналі (2018, 2019, 2025).

2026 рік поки є одним із найуспішніших для Світоліної, адже вона жодного разу не програвала, здобувши 10 поспіль перемог.

Фактично це означає, що незабаром вона повернеться у топ-10 світового рейтингу — вперше за останні 5 років.

Що важливо розуміти, Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді.

