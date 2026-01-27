Світоліна перемогла третю ракетку світу Коко Гофф — відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна (12) розгромила третю ракетку світу американку Коко Гофф і вперше в кар'єрі змогла тріумфально прорватися у півфінал Australian Open.
Головні тези:
- Незабаром Світоліна зіграє проти лідерки світового рейтингу "нейтральної" тенісистки Аріни Сабалєнки.
- Від початку 2026 року Еліна здобула 10 перемог поспіль.
Світоліна здобула одну з найгучніших перемог у своїй кар'єрі
Варто звернути увагу на те, що гра тривала лише 59 хвилин і завершилася з неочікуваним для всіх рахунком 6:1, 6:2.
Це була вже четверта зустріч української та американської тенісисток на корті.
У півфіналі змагань Світоліна буде виборювати перемогу, намагаючись обіграти лідерку світового рейтингу — "нейтральну" тенісистку Аріну Сабалєнку.
2026 рік поки є одним із найуспішніших для Світоліної, адже вона жодного разу не програвала, здобувши 10 поспіль перемог.
Фактично це означає, що незабаром вона повернеться у топ-10 світового рейтингу — вперше за останні 5 років.
Що важливо розуміти, Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-