Аварії на військових заводах РФ відбуваються через Кремль — розвідка Британії

Вибухи на та аварії промислових об'єктах Росії є наслідком тиску Кремля. Британська розвідка прогнозує, що їхня кількість буде лише зростати.

Кремль власноруч створює собі додаткові проблеми в Росії

Міноборони Великої Британії вирішило проаналізувати нещодавні вибухи на промислових об'єктах Росії.

Команда відомства дійшла висновку, що вони відбуваються через постійний тиск Кремля.

Як відомо, диктатор Володимир Путін та його оточення вимагають нарощувати обсяги військово-промислового виробництва для підтримки війни в Україні, однак працівники заводів не встигають виконувати ці завдання.

Саме тому британські розвідники прогнозують збільшення кількості аварій.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 February 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/J67zk0ezE3#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/sxU1qz28iI — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 9, 2024

Що насправді відбувається в Росії через війну проти України

Британські розвідники вирішили проаналізувати нещодавні повідомлення про вибух на військовому заводі поблизу Іжевська, що в центральній Росії.

Що важливо розуміти, його використовують для виробництва низки балістичних ракет, зокрема "Іскандер", якими регулярно ворог б’є по мирних українських містах та селах.

Як відомо, спочатку лунали заяви про те, що причиною вибуху була помилка робітника, однак згодом офіційно стало відомо, що це відбулося через "планові випробування" ракетних двигунів.