Аварии на военных заводах РФ происходят из-за Кремля — разведка Британии

Взрывы и аварии на промышленных объектах России являются следствием давления Кремля. Британская разведка прогнозирует, что их количество будет только расти.
Кремль собственноручно создает себе дополнительные проблемы в России
Минобороны Великобритании решило проанализировать недавние взрывы на промышленных объектах России.
Команда ведомства пришла к выводу, что они происходят из-за постоянного давления Кремля.
Как известно, диктатор Владимир Путин и его окружение требуют наращивать объемы военно-промышленного производства для поддержки войны в Украине, однако работники заводов не успевают выполнять эти задачи.
Именно поэтому британские разведчики прогнозируют увеличение количества аварий.
Что на самом деле происходит в России из-за войны против Украины
Британские разведчики решили проанализировать недавние сообщения о взрыве на военном заводе вблизи Ижевска в центральной России.
Что важно понимать, его используют для производства ряда баллистических ракет, в частности, "Искандер", которыми регулярно враг бьет по мирным украинским городам и селам.
Как известно, сначала звучали заявления о том, что причиной взрыва была ошибка рабочего, однако впоследствии официально стало известно, что это произошло из-за "плановых испытаний" ракетных двигателей.
Маловероятно, что украинские беспилотники были причастны к взрыву, учитывая расстояние в 1200 км от Украины. Кроме того, не было сообщений о подобных атаках в этом районе. Существует реальная вероятность того, что взрыв на заводе в Ижевске произошел из-за небрежного обращения и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывоопасных материалов.
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