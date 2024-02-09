Аварии на военных заводах РФ происходят из-за Кремля — разведка Британии

Взрывы и аварии на промышленных объектах России являются следствием давления Кремля. Британская разведка прогнозирует, что их количество будет только расти.

Кремль собственноручно создает себе дополнительные проблемы в России

Минобороны Великобритании решило проанализировать недавние взрывы на промышленных объектах России.

Команда ведомства пришла к выводу, что они происходят из-за постоянного давления Кремля.

Как известно, диктатор Владимир Путин и его окружение требуют наращивать объемы военно-промышленного производства для поддержки войны в Украине, однако работники заводов не успевают выполнять эти задачи.

Именно поэтому британские разведчики прогнозируют увеличение количества аварий.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 February 2024.



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Что на самом деле происходит в России из-за войны против Украины

Британские разведчики решили проанализировать недавние сообщения о взрыве на военном заводе вблизи Ижевска в центральной России.

Что важно понимать, его используют для производства ряда баллистических ракет, в частности, "Искандер", которыми регулярно враг бьет по мирным украинским городам и селам.

Как известно, сначала звучали заявления о том, что причиной взрыва была ошибка рабочего, однако впоследствии официально стало известно, что это произошло из-за "плановых испытаний" ракетных двигателей.