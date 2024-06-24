Авіабази в Росії можуть стати наступною ціллю для ударів України — NYT

Україна закликає союзників дозволити використовувати західну зброю для ударів по авіабазах на території Росії.
Головні тези:
- Збройні сили України не можуть впоратися з певними типами озброєнь, що мають радіус дії близько 190 миль.
- Президент Зеленський закликає західних партнерів дозволити використання своєї зброї для ударів по Росії.
- Пентагон підтримує українські сили у використанні систем ППО для ураження літаків окупаційної армії РФ у російському повітряному просторі.
Україна хоче бити західною зброєю по авіабазах в Росії
Як пише видання, зняття Вашингтоном заборони на використання певних видів озброєнь допомогло Україні зірвати наступ росіян на Харківщині, а також зменшило обстріли Харкова.
Однак Збройні сили України досі не можуть бити по Росії ATACMS, деякі з яких мають радіус дії близько 190 миль.
Після чергового бомбардування Харкова президент Володимир Зеленський звернувся до західних партнерів з проханням дозволити використовувати їхню зброю на території РФ.
Чому США зберігають обмеження на використання Україною американської зброї для ударів по РФ
Журналісти видання із посиланням на українських посадовців зазначають, що ці обмеження не дозволяють українським військовим завдавати ударів далекобійною американською зброєю по ключових аеродромах окупаційної армії РФ.
Між тим представник Пентагону Чарлі Дітс відкинув заяви про заборону Україні бити американською зброєю на відстань у понад 100 км вглиб території Росії, однак не назвав якісь інші обмеження стосовно відстані.
Він зазначив, що мова йде не про конкретний радіус та відстань ударів, а про дозвіл відповідати за допомогою американської зброї на атаки злочинної армії РФ через кордон.
Дітс підкреслив, що західні партнери дозволили Україні використовувати отримані системи ППО для ураження літаків окупаційної армії РФ, які перебувають у російському повітряному просторі.
Представник Пентагону заявив, що США погодилися дозволити Україні бити туди, звідки збираються наступати російські війська.
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