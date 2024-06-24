Авіабази в Росії можуть стати наступною ціллю для ударів України — NYT

Лише цього дня наші воїни збили дві російські ракети "Калібр". Вчора — 12 російських ракет і 13 ударних безпілотників. І так далі — щовечора і щодня. Російський терор не згасає, тому ми маємо посилити тиск — усіма засобами і разом з нашими партнерами. У нас достатньо рішучості знищити терористів на їхній території — це єдино справедливо — і нам потрібна така ж рішучість від наших партнерів. Ми можемо зупинити Росію. Разом з усіма у світі, хто цінує життя, ми це зробимо.