Авіабази в Росії можуть стати наступною ціллю для ударів України — NYT
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіабази в Росії можуть стати наступною ціллю для ударів України — NYT

Авіабази в Росії можуть стати наступною ціллю для ударів України — NYT
Джерело:  The New York Times

Україна закликає союзників дозволити використовувати західну зброю для ударів по авіабазах на території Росії.

Головні тези:

 

  • Збройні сили України не можуть впоратися з певними типами озброєнь, що мають радіус дії близько 190 миль.
  • Президент Зеленський закликає західних партнерів дозволити використання своєї зброї для ударів по Росії.
  • Пентагон підтримує українські сили у використанні систем ППО для ураження літаків окупаційної армії РФ у російському повітряному просторі.

Україна хоче бити західною зброєю по авіабазах в Росії

Як пише видання, зняття Вашингтоном заборони на використання певних видів озброєнь допомогло Україні зірвати наступ росіян на Харківщині, а також зменшило обстріли Харкова.

Однак Збройні сили України досі не можуть бити по Росії ATACMS, деякі з яких мають радіус дії близько 190 миль.

Ця зброя більшої дальності була б необхідна для ураження авіабаз у глибині російської території, які використовуються бомбардувальниками. Київ змушений покладатися в основному на власний парк безпілотників вітчизняного виробництва, що розширюється, щоб переслідувати ці бази, — йдеться у статті.

Після чергового бомбардування Харкова президент Володимир Зеленський звернувся до західних партнерів з проханням дозволити використовувати їхню зброю на території РФ.

Лише цього дня наші воїни збили дві російські ракети "Калібр". Вчора — 12 російських ракет і 13 ударних безпілотників. І так далі — щовечора і щодня. Російський терор не згасає, тому ми маємо посилити тиск — усіма засобами і разом з нашими партнерами. У нас достатньо рішучості знищити терористів на їхній території — це єдино справедливо — і нам потрібна така ж рішучість від наших партнерів. Ми можемо зупинити Росію. Разом з усіма у світі, хто цінує життя, ми це зробимо.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Чому США зберігають обмеження на використання Україною американської зброї для ударів по РФ

Журналісти видання із посиланням на українських посадовців зазначають, що ці обмеження не дозволяють українським військовим завдавати ударів далекобійною американською зброєю по ключових аеродромах окупаційної армії РФ.

Між тим представник Пентагону Чарлі Дітс відкинув заяви про заборону Україні бити американською зброєю на відстань у понад 100 км вглиб території Росії, однак не назвав якісь інші обмеження стосовно відстані.

Він зазначив, що мова йде не про конкретний радіус та відстань ударів, а про дозвіл відповідати за допомогою американської зброї на атаки злочинної армії РФ через кордон.

Дітс підкреслив, що західні партнери дозволили Україні використовувати отримані системи ППО для ураження літаків окупаційної армії РФ, які перебувають у російському повітряному просторі.

Представник Пентагону заявив, що США погодилися дозволити Україні бити туди, звідки збираються наступати російські війська.

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