Авиабазы в России могут стать следующей целью для ударов Украины — NYT

Украина призывает союзников разрешить использовать западное оружие для ударов по авиабазам на территории России.
Главные тезисы
- Президент Зеленский призывает усилить давление на Россию и остановить ее террористические действия, в том числе с помощью западного оружия.
- Пентагон поддерживает украинские силы в использовании систем ПВО для поражения самолетов оккупационной армии РФ в российском воздушном пространстве.
- США согласились разрешить Украине наносить удары на территории, откуда собираются наступать российские войска, чтобы помочь защитить Украину.
Украина хочет бить западным оружием по авиабазам в России
Как пишет издание, снятие Вашингтоном запрета на использование определенных видов вооружений помогло Украине сорвать наступление россиян в Харьковской области, а также уменьшило обстрелы Харькова.
Однако вооруженные силы Украины до сих пор не могут бить по России ATACMS, некоторые из которых имеют радиус действия около 190 миль.
После очередной бомбардировки Харькова президент Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой разрешить использовать их оружие на территории РФ.
Почему США сохраняют ограничения на использование Украиной американского оружия для ударов по РФ
Журналисты издания со ссылкой на украинских чиновников отмечают, что эти ограничения не позволяют украинским военным наносить удары дальнобойным американским оружием по ключевым аэродромам оккупационной армии РФ.
Между тем представитель Пентагона Чарли Дитс отверг заявления о запрете Украины бить американским оружием на расстояние более 100 км вглубь территории России, однако не назвал какие-либо другие ограничения относительно расстояния.
Он отметил, что речь идет не о конкретном радиусе и расстоянии ударов, а о разрешении отвечать с помощью американского оружия на атаки преступной армии РФ через границу.
Дитс подчеркнул, что западные партнеры позволили Украине использовать полученные системы ПВО для поражения находящихся в российском воздушном пространстве самолетов оккупационной армии РФ.
Представитель Пентагона заявил, что США согласились разрешить Украине избивать туда, откуда собираются наступать российские войска.
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