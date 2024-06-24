Авиабазы в России могут стать следующей целью для ударов Украины — NYT

Украина хочет бить западным оружием по авиабазам в России

Как пишет издание, снятие Вашингтоном запрета на использование определенных видов вооружений помогло Украине сорвать наступление россиян в Харьковской области, а также уменьшило обстрелы Харькова.

Однако вооруженные силы Украины до сих пор не могут бить по России ATACMS, некоторые из которых имеют радиус действия около 190 миль.

Это оружие большей дальности было бы необходимо для поражения авиабаз в глубине российской территории, используемых бомбардировщиками. Киев вынужден полагаться в основном на собственный расширяющийся парк беспилотников отечественного производства, чтобы преследовать эти базы, — говорится в статье. Поделиться

После очередной бомбардировки Харькова президент Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой разрешить использовать их оружие на территории РФ.

Только в этот день наши воины сбили две российские ракеты "Калибр". Вчера — 12 российских ракет и 13 ударных беспилотников. И так далее — каждый вечер и каждый день. Российский террор не угасает, поэтому мы должны усилить давление всеми средствами и вместе с нашими партнерами. У нас достаточно решимости уничтожить террористов на их территории — это единственно справедливо — и нам нужна такая же решительность от наших партнеров. Мы можем остановить Россию. Вместе со всеми в мире, кто ценит жизнь, мы это сделаем. Владимир Зеленский Президент Украины

Почему США сохраняют ограничения на использование Украиной американского оружия для ударов по РФ

Журналисты издания со ссылкой на украинских чиновников отмечают, что эти ограничения не позволяют украинским военным наносить удары дальнобойным американским оружием по ключевым аэродромам оккупационной армии РФ.

Между тем представитель Пентагона Чарли Дитс отверг заявления о запрете Украины бить американским оружием на расстояние более 100 км вглубь территории России, однако не назвал какие-либо другие ограничения относительно расстояния.

Он отметил, что речь идет не о конкретном радиусе и расстоянии ударов, а о разрешении отвечать с помощью американского оружия на атаки преступной армии РФ через границу.

Дитс подчеркнул, что западные партнеры позволили Украине использовать полученные системы ПВО для поражения находящихся в российском воздушном пространстве самолетов оккупационной армии РФ.

Представитель Пентагона заявил, что США согласились разрешить Украине избивать туда, откуда собираются наступать российские войска.