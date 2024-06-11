Авіація РФ активізувалася на Лиманському напрямку — ОСУВ «Хортиця»

На Лиманському напрямку російські військові посилили свою активність, застосовуючи КАБи. Росія скидала їх у районі Сіверська, неподалік Невського і Дружелюбівки.

Росія активно бомбить Лиманський напрямок

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, говорячи про оперативну обстановку з початку доби 11 червня.

На Лиманському напрямку наші захисники відбивають ворожі атаки. Там вони відбивали російські штурмові дії поблизу Тернів, Невського, Торського та Серебрянського лісу, а також Дружелюбівки і Греківки. На цьому напрямку ворог посилив свою активність, застосовуючи КАБи, він скидував їх у район Сіверська та неподалік Невського, а також Дружелюбівки. Назар Волошин Речник ОСУВ “Хортиця”

За його даними, на Сіверському напрямку станом на ранок були зафіксовані п'ять спроб (бойових атак противника — ред.) у районі Верхньокам'янського та Виїмки.

На Покровському напрямку Сили оборону протистоять ворогу. Він зазнає втрат — близько 260 окупантів були вбиті й поранені, знищено танк, бойові машини броньовані — шість авто. Також за минулу добу був знищений російський штурмовик Су-25 і, звісно, пошкоджена велика кількість військової техніки на цьому напрямку. Поширити

Він зазначив, що на Курахівському напрямку ворог за цю добу двічі розпочинав штурми — поблизу Парасковіївки та Красногорівки.

Бої тривали, і росіян було відбито. Також наразі там вже було знищено понад 70 осіб — вбитими і пораненими, кілька танків і кілька одиниць бронеавтомобілів.

За його словами, на Харківщині станом на цю добу були зафіксовані три ворожі атаки з боку ворога у районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке. Речник запевнив, що ситуація там контролюється Силами оборони.

Він поінформував, що при цьому противник не полишає спроб проводити активні бойові дії і здійснює перегрупування своїх військ.

Російська армія задіює авіацію і застосовує КАБи, некеровані ракети, зокрема по Харківській області і районах Бугаївки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Ізбицького тощо. На цьому напрямку теж чимала кількість ворожої техніки і особового складу була знищена. Поширити

Речник ОСУВ "Хортиця" запевнив, що Сили оборони України роблять усе можливе, щоб зупинити ворога і не дати йому просуватися, та тримають його під вогневим контролем.

Що відбувається на різних напрямках фронту

Оперативна інформація станом на 13.00 11.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Найбільша активність ворога з початку доби спостерігається на Покровському та Лиманському напрямках. Там відбулося та триває близько половини від усіх боєзіткнень за сьогодні.

На даний час загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту — 51.