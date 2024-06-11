Авіація РФ активізувалася на Лиманському напрямку — ОСУВ «Хортиця»

На Лиманському напрямку російські військові посилили свою активність, застосовуючи КАБи. Росія скидала їх у районі Сіверська, неподалік Невського і Дружелюбівки.
Головні тези:
- Російські війська активізувались на Лиманському напрямку, застосовуючи КАБи та бомбардування.
- Українські захисники відбили ворожі атаки на Лиманському напрямку біля різних населених пунктів.
- Силами оборони здійснюється успішна оборона на Покровському напрямку, де ворог зазнав серйозних втрат.
- Ворог активізувався на Харківському напрямку, але ситуацію там також контролюють Сили оборони України.
- Українські війська зупиняють ворога на різних напрямках фронту та тримають під вогневим контролем.
Росія активно бомбить Лиманський напрямок
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, говорячи про оперативну обстановку з початку доби 11 червня.
За його даними, на Сіверському напрямку станом на ранок були зафіксовані п'ять спроб (бойових атак противника — ред.) у районі Верхньокам'янського та Виїмки.
Він зазначив, що на Курахівському напрямку ворог за цю добу двічі розпочинав штурми — поблизу Парасковіївки та Красногорівки.
Бої тривали, і росіян було відбито. Також наразі там вже було знищено понад 70 осіб — вбитими і пораненими, кілька танків і кілька одиниць бронеавтомобілів.
За його словами, на Харківщині станом на цю добу були зафіксовані три ворожі атаки з боку ворога у районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке. Речник запевнив, що ситуація там контролюється Силами оборони.
Він поінформував, що при цьому противник не полишає спроб проводити активні бойові дії і здійснює перегрупування своїх військ.
Речник ОСУВ "Хортиця" запевнив, що Сили оборони України роблять усе можливе, щоб зупинити ворога і не дати йому просуватися, та тримають його під вогневим контролем.
Що відбувається на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 13.00 11.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Найбільша активність ворога з початку доби спостерігається на Покровському та Лиманському напрямках. Там відбулося та триває близько половини від усіх боєзіткнень за сьогодні.
На даний час загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту — 51.
Ворог активізувався на Харківському напрямку. Відбито три атаки в районах Вовчанська та Глибокого. Російські терористи застосовують КАБи та некеровані ракети по районах Бугаївки, Вовчанська, Ізбицького і Вовчанських Хуторів. Б’ють з повітряного простору над територією російської федерації, з напрямку Бєлгорода та Шебекіного.
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