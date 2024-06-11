Авиация РФ активизировалась на Лиманском направлении — ОСГВ «Хортица»
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ активизировалась на Лиманском направлении — ОСГВ «Хортица»

КАБ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

На Лиманском направлении российские военные усилили свою активность, применяя КАБы. Россия сбрасывала их в районе Северска, неподалеку от Невского и Дружелюбовки.

Главные тезисы

  • Российская авиация активизировалась на Лиманском направлении в ходе военных действий между российскими и украинскими военными.
  • Украинские защитники успешно отражают вражеские атаки, держа под огненным контролем ситуацию на фронте.
  • На Харьковском направлении также происходят столкновения, но Силы обороны Украины успешно справляются с вражескими атаками.
  • Оперативная информация отражает активность врага на различных направлениях фронта, включая Харьковское и Покровское направления.
  • Бои продолжаются, при этом важно отметить, что украинские войска делают все возможное, чтобы остановить противника и не допустить его продвижения.

Россия активно бомбит Лиманское направление

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" проинформировал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, говоря об оперативной обстановке с начала суток 11 июня.

На Лиманском направлении наши защитники отражают вражеские атаки. Там они отражали российские штурмовые действия вблизи Тернов, Невского, Торского и Серебрянского леса, а также Дружелюбовки и Грековки. На этом направлении враг усилил свою активность, применяя КАБы, он сбрасывал их в район Северска и недалеко от Невского, а также Дружелюбовки.

Назар Волошин

Назар Волошин

Спикер ОСГВ "Хортица"

По его данным, на Северском направлении на утро были зафиксированы пять попыток (боевых атак противника — ред.) в районе Верхнекаменского и Выемки.

На Покровском направлении Силы оборону противостоят врагу. Он несет потери — около 260 окупантов были убиты и ранены, уничтожен танк, боевые машины бронированы — шесть авто. Также за минувшие сутки был уничтожен российский штурмовик Су-25 и, конечно, повреждено большое количество военной техники в этом направлении.

Он отметил, что на Кураховском направлении враг за эти сутки дважды начинал штурмы — вблизи Парасковеевки и Красногоровки.

Бои продолжались, и россияне были отбиты. Также там уже было уничтожено более 70 человек — убитыми и ранеными, несколько танков и несколько единиц бронеавтомобилей.

По его словам, на Харьковщине по состоянию на эти сутки были зафиксированы три вражеских атаки со стороны врага в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое. Спикер заверил, что ситуация там контролируется Силами обороны.

Он проинформировал, что при этом противник не оставляет попыток проводить активные боевые действия и осуществляет перегруппировку своих войск.

Российская армия задействует авиацию и применяет КАБы, неуправляемые ракеты, в том числе по Харьковской области и районам Бугаевки, Волчанска, Волчанских Хуторов, Избицкого и т.д. В этом направлении тоже немалое количество вражеской техники и личного состава было уничтожено.

Спикер ОСУВ "Хортица" заверил, что Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы остановить врага и не дать ему продвигаться и держат его под огневым контролем.

Что происходит на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 13.00 11.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Наибольшая активность врага с начала суток наблюдается в Покровском и Лиманском направлениях. Там произошло и длится около половины всех боеприкосновений за сегодня.

В настоящее время общее количество боевых столкновений на линии фронта - 51.

  • Враг активизировался на Харьковском направлении. Отбиты три атаки в районах Волчанска и Глубокого. Российские террористы применяют КАБы и неуправляемые ракеты по районам Бугаевки, Волчанска, Избицкого и Волчанских Хуторов. Бьют из воздушного пространства над территорией российской федерации, по направлению к Белгороду и Шебекиному.

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