Авиация РФ активизировалась на Лиманском направлении — ОСГВ «Хортица»

На Лиманском направлении российские военные усилили свою активность, применяя КАБы. Россия сбрасывала их в районе Северска, неподалеку от Невского и Дружелюбовки.
Главные тезисы
- Российская авиация активизировалась на Лиманском направлении в ходе военных действий между российскими и украинскими военными.
- Украинские защитники успешно отражают вражеские атаки, держа под огненным контролем ситуацию на фронте.
- На Харьковском направлении также происходят столкновения, но Силы обороны Украины успешно справляются с вражескими атаками.
- Оперативная информация отражает активность врага на различных направлениях фронта, включая Харьковское и Покровское направления.
- Бои продолжаются, при этом важно отметить, что украинские войска делают все возможное, чтобы остановить противника и не допустить его продвижения.
Россия активно бомбит Лиманское направление
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" проинформировал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, говоря об оперативной обстановке с начала суток 11 июня.
По его данным, на Северском направлении на утро были зафиксированы пять попыток (боевых атак противника — ред.) в районе Верхнекаменского и Выемки.
Он отметил, что на Кураховском направлении враг за эти сутки дважды начинал штурмы — вблизи Парасковеевки и Красногоровки.
Бои продолжались, и россияне были отбиты. Также там уже было уничтожено более 70 человек — убитыми и ранеными, несколько танков и несколько единиц бронеавтомобилей.
По его словам, на Харьковщине по состоянию на эти сутки были зафиксированы три вражеских атаки со стороны врага в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое. Спикер заверил, что ситуация там контролируется Силами обороны.
Он проинформировал, что при этом противник не оставляет попыток проводить активные боевые действия и осуществляет перегруппировку своих войск.
Спикер ОСУВ "Хортица" заверил, что Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы остановить врага и не дать ему продвигаться и держат его под огневым контролем.
Что происходит на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 13.00 11.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Наибольшая активность врага с начала суток наблюдается в Покровском и Лиманском направлениях. Там произошло и длится около половины всех боеприкосновений за сегодня.
В настоящее время общее количество боевых столкновений на линии фронта - 51.
Враг активизировался на Харьковском направлении. Отбиты три атаки в районах Волчанска и Глубокого. Российские террористы применяют КАБы и неуправляемые ракеты по районам Бугаевки, Волчанска, Избицкого и Волчанских Хуторов. Бьют из воздушного пространства над территорией российской федерации, по направлению к Белгороду и Шебекиному.
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