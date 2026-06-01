Авіація РФ бомбила багатоповерхівки у Дружківці — п'ятеро поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила багатоповерхівки у Дружківці — п'ятеро поранених

Прокуратура Донецької області
Дружківка
Read in English

У Дружківці Донецької області удень 1 червня внаслідок скидання росіянами авіабомб зазнали поранень п’ятеро людей.

Головні тези:

  • У складі Донецької області пройшло бомбардування авіації РФ, що призвело до поранення п'ятеро людей віком від 20 до 68 років.
  • В результаті випадку стали пошкоджені п'ять багатоповерхових будинків, а потерпілі отримали різні травми та ушкодження, включаючи мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Росія бомбила Дружківку: є поранені

У понеділок, 1 червня, російські війська скинули три авіабомби ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції на багатоквартирні будинки.

Отримали тілесні ушкодження п’ятеро людей віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку.

Пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ завдала ракетного удару по Дружківці на Донеччині: є поранені
РФ завдала ракетного удару по Дружківці на Донеччині: є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масована атака дронів РФ по Дружківці — кількість поранених зросла
Поліція Донецької області
Дружківка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Коригував удари РФ по Дружківці та Краматорську — СБУ затримала російського агента
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?