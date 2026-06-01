Авіація РФ бомбила багатоповерхівки у Дружківці — п'ятеро поранених

У Дружківці Донецької області удень 1 червня внаслідок скидання росіянами авіабомб зазнали поранень п’ятеро людей.
Головні тези:
- У складі Донецької області пройшло бомбардування авіації РФ, що призвело до поранення п'ятеро людей віком від 20 до 68 років.
- В результаті випадку стали пошкоджені п'ять багатоповерхових будинків, а потерпілі отримали різні травми та ушкодження, включаючи мінно-вибухові травми та осколкові поранення.
Росія бомбила Дружківку: є поранені
У понеділок, 1 червня, російські війська скинули три авіабомби ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції на багатоквартирні будинки.
Отримали тілесні ушкодження п’ятеро людей віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку.
Пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-