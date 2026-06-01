Авіація РФ бомбила багатоповерхівки у Дружківці — п'ятеро поранених

Росія бомбила Дружківку: є поранені

У понеділок, 1 червня, російські війська скинули три авіабомби ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції на багатоквартирні будинки.

Отримали тілесні ушкодження п’ятеро людей віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку.

Пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків.