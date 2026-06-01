Авиация РФ бомбила многоэтажки в Дружковке — пятеро раненых
В Дружковке Донецкой области днем 1 июня в результате сброса россиянами авиабомб получили ранения пять человек.

Россия бомбила Дружковку: есть раненые

В понедельник, 1 июня, российские войска сбросили три авиабомба ФАБ-250 с унифицированным модулем планировки и коррекции на многоквартирные дома.

Получили телесные повреждения пять человек в возрасте от 20 до 68 лет. У четырех мужчин и женщины диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и сотрясение головного мозга.

Повреждены пять многоквартирных домов.

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

