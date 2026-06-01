Авиация РФ бомбила многоэтажки в Дружковке — пятеро раненых

В Дружковке Донецкой области днем 1 июня в результате сброса россиянами авиабомб получили ранения пять человек.
Главные тезисы
- Бомбардировка авиацией РФ в Дружковке привела к ранениям пятерых жителей.
- Пять многоэтажных домов были повреждены в результате авиаудара российской авиации.
Россия бомбила Дружковку: есть раненые
В понедельник, 1 июня, российские войска сбросили три авиабомба ФАБ-250 с унифицированным модулем планировки и коррекции на многоквартирные дома.
Получили телесные повреждения пять человек в возрасте от 20 до 68 лет. У четырех мужчин и женщины диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и сотрясение головного мозга.
Повреждены пять многоквартирных домов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-