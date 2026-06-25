Авіація РФ бомбила Дружківку — загинула жінка, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила Дружківку — загинула жінка, є поранені

Дружківка
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Джерело:  Прокуратура Донецької області

25 червня російські загарбники скинули три авіабомби "ФАБ-250" на Дружківку Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще четверо були поранені.

Головні тези:

  • Російські загарбники скинули три авіабомби на Дружківку, що призвело до загибелі однієї жінки та поранення четворо людей.
  • За фактом бомбардування розпочато досудове розслідування в Міністерстві прокуратури України.

Росія скинула три ФАБи на Дружківку: є жертви

25 червня 2026 року об 11.30 окупанти скинули на Дружківку три авіабомби "ФАБ-250" з УМПК. Внаслідок атаки отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, 56-річна цивільна.

Крім того, поранено 68-річного чоловіка та трьох жінок віком 51, 58, 67 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми й осколкові поранення.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Перед цим голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що за минулу добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 470 людей, у тому числі 49 дітей.

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