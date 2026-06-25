Авиация РФ бомбила Дружковку — погибла женщина, есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Дружковку — погибла женщина, есть раненые

Дружковка
Read in English
Читати українською
Источник:  Прокуратура Донецкой области

25 июня российские захватчики сбросили три авиабомба "ФАБ-250" на Дружковку Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще четверо были ранены.

Главные тезисы

  • Российские захватчики сбросили три авиабомба на Дружковку, где погибла одна женщина, а четверо людей были ранены.
  • По факту бомбардировки начато досудебное расследование в Министерстве прокуратуры Украины.

Россия сбросила три ФАБа на Дружковку: есть жертвы

25 июня 2026 в 11.30 оккупанты сбросили на Дружковку три авиабомба "ФАБ-250" с УМПК. В результате атаки получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 56-летняя гражданская.

Кроме того, ранен 68-летний мужчина и три женщины в возрасте 51, 58, 67 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Перед этим глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщал, что за минувшие сутки россияне 24 раза обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 470 человек, в том числе 49 детей.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ нанесла ракетный удар по Дружковке в Донецкой области: есть раненые
РФ нанесла ракетный удар по Дружковке в Донецкой области: есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака дронов РФ по Дружковке — количество раненых возросло
Полиция Донецкой области
Дружковка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила многоэтажки в Дружковке — пятеро раненых
Прокуратура Донецкой области
Дружковка

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?