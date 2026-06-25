Авиация РФ бомбила Дружковку — погибла женщина, есть раненые

25 июня российские захватчики сбросили три авиабомба "ФАБ-250" на Дружковку Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще четверо были ранены.

Россия сбросила три ФАБа на Дружковку: есть жертвы

25 июня 2026 в 11.30 оккупанты сбросили на Дружковку три авиабомба "ФАБ-250" с УМПК. В результате атаки получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 56-летняя гражданская.

Кроме того, ранен 68-летний мужчина и три женщины в возрасте 51, 58, 67 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).